Ex volto amatissimo di Uomini e Donne sgancia una notizia assurda legata al GF Vip. Le parole sono inequivocabili e dirette, non ci sono dubbi.

I reality per quanto siano diversi per gestione e target, finiscono inevitabilmente per legarsi da quel comun denominatore che fa la differenza: il gossip! La notizia del giorno ha come protagonista un ex di Uomini e Donne, format caro a Maria De Filippi, e che inevitabilmente finisce per scontrarsi con il GF Vip di Signorini. Ne vedremo delle belle, perché il web si è anche diviso in due fazioni.

Essere un ex volto di Uomini e Donne significa anche avere una certa responsabilità rispetto a quanto dichiarato. Infatti, la protagonista è conscia di dire qualcosa che avrà un grande impatto, e ci tiene ad esprimersi con assoluta chiarezza.

Al GF Vip le news non mancano mai, e questa volta si alzerà un polverone?

Ex Uomini e Donne parla chiaramente del GF Vip

Alcune volte è inevitabile che volti in “apparenza distanti” tra loro si uniscano in confronti che in certi casi sono costruttivi per il pubblico. Le frecciatine non mancano però, dall’ultimo colpo di scena di Giulia Salemi che affonda il gieffino, fino alla discussione del giorno che divide il web in due fazioni.

Protagoniste indiscusse due donne che fanno parlare di loro, sono Andrea Nicole Conte e Elenoire Ferruzzi. Entrambe hanno affrontato un percorso difficile di rinascita, nate in un corpo sbagliato hanno dovuto lottare contro il mondo intero per abbracciare la loro reale natura.

Così, entrano in gioco due donne trans che sembrano far parte di due due Pianeti lontanissimi. Andrea è molto pacata, a modo e raffinata, mentre Elenoire è una bomba di energia che mai passa inosservata.

L’ex volto di U&D, ha deciso di esporsi sulla questione, essendo anche lei una donna trans. Non è che non apprezzi o giudichi in qualche moto l’atteggiamento di Elenoire, ma ritiene che a volte si possa cadere nel “tranello” della costruzione di sé. Il personaggio va bene, ma a volte finisce per assorbire per intero l’essenza di una persona.

A tal proposito, Andrea confessa direttamente ai suoi followers cosa pensa, ecco le sue parole:

“Ho pensieri contrastanti a riguardo, perché è indubbiamente molto simpatica, però spesso è come se si facesse risucchiare dal suo personaggio e non riuscisse a scindere quest’ultimo dalla persona. Motivo per il quale poi in alcune circostanze in cui avrebbe potuto dare mostra della sua sensibilità e comprensione verso il prossimo, si è focalizzata di più sull’interpretazione di se stessa.”

Aggiunge inoltre che in generale non sopporta questo modo di essere delle persone, non solo facendo riferimento al suo caso specifico. L’argomento transizione merita la giusta attenzione, perché delicato e difficile da raccontare a volte.

Incarnare degli “stereotipi” per combatterli ritiene che sia l’arma vincente della Ferruzzi, ma pensa anche che ogni tanto dovrebbe tornare in sé, ricordandosi che oltre il personaggio televisivo c’è una persona con una storia importante alle spalle.