Amici 22, non è vero niente: Maria De Filippi colta di sorpresa ammette tutto

Ad Amici 22 è spuntata fuori la verità, quanto è stato detto in diretta non è vero! Maria De Filippi è stata costretta a dire la verità.

Amici 22 anche quest’anno tiene incollato i telespettatori al piccolo schermo nostrano con dinamiche sempre nuove ed avvicinanti, senza dimenticare ovviamente la fondamentale partecipazione dei nuovi talenti che sono i veri protagonisti dello show. Purtroppo però il pubblico deve comprendere che non tutto quello che viene detto in onda corrisponde alla verità dei fatti e spesso vengono rilasciate dichiarazioni che non corrispondono alla realtà.

Per questo motivo a fare chiarezza ci ha pensato la padrona di casa Maria De Filippi che durante l’ultimo appuntamento andato in onda del talent show di successo di canale 5 è stata costretta a sbugiardare Alessandra Celentano in quanto ha dichiarato qualcosa che non corrisponde alla verità in quanto nessuno le ha dato il titolo che lei ha confidato avere durante il corso della puntata.

Maria De Filippi smonta Alessandra Celentano ad Amici 22: le cose stanno cosi!

Maria De Filippi ad Amici 22, dove un ex protagonista ha vissuto un vero e proprio incubo, è stata costretta a fare chiarezza durante il corso dell’ultima puntata trasmessa su canale 5 in quanto sono state riportate cose non vere che non corrispondono alla realtà dei fatti, ma che cos’è successo nello specifico?

L’insegnante di danza classica Alessandra Celentano ha dichiarato in puntata di essere la preside della scuola di Amici di Maria De Filippi. Notizia che non corrisponde in alcun modo alla realtà, tant’è che la moglie di Maurizio Costanzo l’ha subito bloccata affermando che questo titolo se lo è consegnato da sola in quanto all’interno del programma non esiste alcuna preside.

Il botta e risposta tra la conduttrice e l’insegnante ha strappato un sorriso al pubblico del piccolo schermo nostrano, che ha apprezzato la precisazione fatta dalla padrona di casa in quanto la Celentano sembrava aver scavalcato tutti i suoi colleghi mettendosi ad un livello più alto che non esiste all’interno di quel contesto televisivo.

Maria De Filippi ha sbugiardato Alessandra Celentano perchè le bugie, soprattutto se dette in tv, hanno le gambe corte.