Alfonso Signorini, l’appello prima della diretta stravolge tutto: parole inaspettate

Alfonso Signorini prima della diretta con il Grande Fratello Vip ha ricevuto un appello che stravolge ogni cosa. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Alfonso Signorini questa sera è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani con un nuovo appuntamento con la settima edizione del GF Vip 7 dove senza alcun dubbio non mancheranno colpi di scena con le dinamiche create tra i concorrenti che sanno sempre come stupire il pubblico di canale 5.

Poco prima della diretta, però, il conduttore ha ricevuto un appello inaspettato che potrebbe sconvolgere ciò che è accaduto nelle scorse settimane, ma chi è che ha rivolto le sue parole al padrone di casa? Ovviamente è stata Sara Manfuso, ex vippona di quest’edizione che ha deciso di ritirarsi dal gioco e durante il corso dell’ultima diretta a cui ha preso parte ha avuto un’accesa discussione con Signorini. Tant’è che lui l’ha perfino cacciata dagli studi dopo che i toni sono diventati piuttosto alti.

Ora, a poche ore dalla diretta a dagli studi di Verissimo di Silvia Toffanin, lei ha lanciato il suo appello nella speranza che il direttore di Chi possa accogliere le sue parole.

Sara Manfuso lancia un appello inaspettato ad Alfonso Signorini prima del GF Vip

Sara Manfuso, dopo essere stata cacciata dagli studi del Grande Fratello Vip, dove sono stati spifferati tutti i cachet dei concorrenti di questa settima edizione, ha dichiarato che non si pente di aver preso parte al progetto ma sottolinea che la decisione di abbandonare non è stato di certo presa a cuor leggero.

“L’opportunità che mi ha dato la coglierei altre mille volte, non mi pento di aver accettato, ma allo stesso tempo gli dico che la mia decisione di andare via non è stata facile, non c’è stata la volontà di prendere in giro“ ha dichiarato mentre invece il conduttore si è sentito preso in giro dalle sue parole, quando provava a convincerla a restare nella casa più spiata d’Italia.

“So quanto lui sia sempre in prima linea sulle battaglie per la difesa dei diritti. Non so se fare pace è l’espressione adatta, ma ci sono. Sarebbe bello lottare insieme su questi temi” ha poi concluso, lanciando il suo appello a Signorini ma quest’ultimo sceglierà di fare pace con lei oppure glisserà il tutto?