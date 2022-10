By

L’amore bussa alla porta di Valentina Ferragni? Dalla rottura con Luca Vezil all’inizio di una nuova storia…è un attimo!

I rumors stanno sempre più mettendo al centro dell’attenzione la little sister della famiglia Ferragni, Valentina! La giovane influencer è molto amata dal pubblico e dai suoi followers, perché nonostante la fama della sorella, è riuscita a farsi da sola, soprattutto mantiene la sua personalità. Così, è proprio dagli ultimi eventi della sua vita che salta fuori la news inaspettata.

Valentina Ferragni e Luca Vezil stavano insieme ormai da tantissimo tempo, tanto che la notizia della rottura ha letteralmente scioccato i fan della coppia. Mai nessuno avrebbe immaginato una loro separazione, ma sono stati i diretti interessati ad informare mediante i social media della verità.

Così, dopo un evento così inaspettato, arriva un’altra verità che sconvolge non poco. Vi elenchiamo tutte le ragioni che portano alla seguente conclusione, del tutto inedita.

Valentina Ferragni celebra il suo nuovo amore!

Senza dubbio l’influencer è molto amata dai fan, anche perché è riuscita a crearsi un proprio seguito. Di recente, Valentina Ferragni ha vissuto un dramma che riguarda la sua salute. Una notizia che ha fatto non poco preoccupare, ma di cui ha approfittato per lanciare un messaggio di prevenzione molto importante. Dopo la rottura se ne sono dette di ogni, e lei risponde direttamente ai suoi fan.

La relazione di nove anni è stata ricca d’amore e di crescita, ma al momento la sorellina di Chiara si gode l’amore incondizionato del suo piccolo compagno di vita: il cagnolino Pablo!

Lo dichiara mediante questa Instagram stories, e la ragione è la seguente. Dopo la rottura con Luca Vezil, molti hanno riscontrato una situazione a dir poco particolare, quella che l’avrebbe vista già in compagnia di un nuovo amore.

Appunto, la fiamma presa in causa sarebbe l’attore spagnolo Alvaro De Juana! E’ uno dei nuovi volti della serie di Netflix, Élite, ed è già molto amato dal pubblico. Il ragazzo è più giovane di 10 anni della Ferragni, e fa questo lavoro da quando era piccolo, destreggiandosi tra telenovelas, cinema e teatro.

Peccato che della favola d’amore si sappia solo di come sarebbe “scoppiato” l’amore tra i due. Perché i fan hanno pensato ad un loro flirt? Per due ragioni. La prima è il segui su Instagram da parte di entrambi, il secondo è la presenza dell’influencer a Madrid, che ha battezzato nei suoi post sulla pagina ufficiale, come il “Posto del cuore…”

Inoltre, lei l’avrebbe conosciuto in vacanza ad Ibiza, grazie ad amici in comune, e lui avrebbe passato dei giorni a Capri: erano insieme? In attesa di conferme e ripensamenti, restiamo aggiornati!