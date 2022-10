Alberto De Pisis non avrebbe dovuto dirlo, torto alla produzione: il video lo

By

Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip non avrebbe dovuto dirlo di fronte alle telecamere: così ha fatto un grave torto alla produzione.

Alberto De Pisis nelle scorse ore si è lasciato andare ad una rivelazione di fuoco, facendo un grave torto alla produzione del GF Vip in quanto non avrebbe dovuto dire quanto ha scoperto ma non solo ai suoi compagni di viaggio ma anche a tutto il pubblico che da casa sta seguendo le dinamiche di questa settima edizione, davvero imprevedibile, con estrema attenzione.

Alfonso Signorini ha provato a mantenere la scelta del cast segreta fino all’ultimo minuto, ma purtroppo ai tempi di internet questo è stato quasi impossibile ed i piani del conduttore sono andati in fumo. Ora dovrebbero aggiungersi nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia e Alberto De Pisis ha svelato l’identità di un nuovo vippone mentre si trovava a tavola con i suoi compagni di avventura e la produzione non avrà affatto reagito bene.

Alberto De Pisis spoilera il prossimo concorrente che entrerà al GF Vip

Alberto De Pisis stava parlando con Giaele a tavola, quando quest’ultima gli ha confidato di essere a conoscenza che un modello bellissimo ma molto narciso ha sostenuto il provino per entrare nella casa del Grande Fratello Vip, dove i concorrenti hanno scoperto il segreto di Alfonso Signorini, ed era convinto di ritrovarselo al suo fianco ma almeno per il momento ciò non è successo.

Se dovesse essere Akash colui di cui parlano Alberto e Giaele io potrei seriamente urlare dalla gioia, quell’uomo sarebbe la persona giusta al posto giusto #GFVIP pic.twitter.com/tWYGvfZUt8 — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) October 14, 2022

L’ex fidanzato di Taylor Mega ha subito intuito di chi stesse parlando, facendo intendere fosse Akash Kumar, modello indiano famoso per i suoi occhi azzurri che ha preso parte anche alla prima edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, dichiarando che entrerà nel giro di due settimane considerando l’alto numero di concorrenti che ha abbandonato in maniera improvvisa il reality show di successo di canale 5 che si appresta ad andare incontro all’edizione più lunga di sempre ma realizzarla senza concorrenti appare piuttosto difficile.

Alberto De Pisis ha fatto un torto alla produzione, che ancora una volta provava a tenere il tutto in gran segreto ma lui ha spifferato l’ingresso del nuovo concorrente.