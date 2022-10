Marco Bellavia rischia la vita e perde tutto: ex compagna racconta la verità

Marco Bellavia è un uomo dalle mille sorprese, chi l’avrebbe mai detto che avesse vissuto questi tragici eventi? La verità dall’ex è da gelare il sangue.

Niente è come sembra quando si parla di Marco Bellavia, l’ex gieffino ha sconvolto tutti, e continua a farlo nonostante sia poco presente sui social e per niente in tv. Il suo caso ha aperto il vaso di Pandora, sia sulla sua vita che sulla malattia mentale. Dagli ultimi rumors sorge una confessione del tutto inedita da parte di una sua ex compagna.

Quanto ancora sentiremo parlare di Marco Bellavia? Almeno finché il pubblico a casa non lo rivedrà al GF Vip per un chiarimento, ci sono ancora troppo dubbi che girano attorno la sua storia e caso.

Sono diverse le voci, quella di cui vi parleremo oggi nessuno se la sarebbe aspettata, né tantomeno ci si sarebbe aspettati una notizia del genere. L’ex conduttore del format per bambini, Bim Bum Bam, ha rischiato la vita.

Marco Bellavia, nuova news gela il sangue ai fan

Non è la prima volta che un’ex compagna parla del gieffino, anche in un altro caso un’ex fidanzata di Marco Bellavia racconta una verità inedita, ma quella del giorno le supera tutte. La possibilità di rischiare la vita è davvero un incubo, sapere che ne ha vissute così tante è fonte di sconforto e di speranza al tempo stesso.

Qui in foto vediamo Marco Bellavia dedicarsi ad uno sport da lui molto amato, il ciclismo. Cerca di trasmettere la passione al figlio Filippo, la sua più grande ancora di forza e speranza, ma questa notizia è sconosciuta a tutti.

A parlare al settimanale Di più tv è Marianna Bosis, che racconta di come a Parabiago, tra le quattro mura della casa della madre, stava per morire. Qualche anno fa il conduttore avrebbe dovuto partecipare al format L’Isola dei Famosi, ma ha dovuto rinunciarvi perché proprio in questo periodo ha raggiunto il culmine del crollo fisico e psicologico.

Ecco le parole dell’ex compagna, sono nude e crude, tremendamente dolorose:

“Dopo una crisi più violenta del solito hanno dovuto ricoverarlo d’urgenza. Marco ha passato un periodo in clinica, quando è uscito è sembrato a tutti noi che stesse meglio.”

Il punto è che Marianna e Marco sono inevitabilmente legati da un evento che li ha travolti, e lui ci è rimasto sotto parecchio. Durante la loro relazione lei è rimasta incinta, ma non ha voluto continuare la gravidanza.

Questo gli ha dato il colpo di grazia, e ci è stato davvero molto male. Così, in quel periodo della sua vita si è sentito come se avesse perso tutto.