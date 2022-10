Dimmi quanto sono lunghi i tuoi capelli e ti dirò chi sei con questo semplice test

Non tutti sanno che aspetti fisici del nostro corpo descrivono la nostra personalità. Pensa solo alle unghie: se queste sono corte e tutte mangiucchiate possiamo capire che la persona con cui parliamo è sotto stress e prova molta ansia.

Oggi ci focalizziamo sui capelli e sulla lunghezza di questi. Con il test del capelli puoi scoprire finalmente nuovi lati del tuo carattere o avere delle conferme.

Andiamo subito a conoscere la nostra personalità

Test: dimmi quanto sono lunghi i tuoi capelli e ti dirò chi sei

Nel test dei capelli ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli la lunghezza che più si avvicina alla tua acconciatura e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scoprirai finalmente la tua personalità.

Divertiti con il test del per scoprire cosa accadrà nel tuo futuro, ma prima conosciamoci a fondo!

1) Corti

Sei una persona sempre positiva che porta tanta allegria ovunque vada. Siccome sei così solare, tutti sentono la tua mancanza quando te ne vai via. Il tuo sorriso è contagioso e anche il tuo ottimismo.

Vivi la vita in modo pratico e cerchi sempre di risolvere i tuoi problemi nel minor tempo possibile. Talvolta, però, sei fin troppo istintivo e non valuti bene le conseguenze delle tue azioni. Cerca di pensare prima di agire.

2) Caschetto

Tu sai come valorizzarti e non passare inosservata. Hai una bellezza magnetica e il tuo stile è unico. Entrando in una stanza, conquisti subito l’attenzione di molti sia per invidia che per ammirazione.

Sei molto sincero e ti fai amare anche per il tuo senso d’umorismo. Ti piace viaggiare e conoscere cose nuove. Ogni avventura è un gioco da ragazzi per te.

3) Sotto le spalle

La tua determinazione ti definisce perfettamente. Punti una meta, pianifichi lo schema di attacco e lavori duro per raggiungere il tuo obbiettivo il prima possibile ed in modo perfetto.

Hai grandi ambizioni, ma non hai paura. Sai che se vorrai potrai ottenere tutto quello che vuoi.

Prova anche il test del triangolo.

4) Capelli lunghi

Ovviamente te sei molto sensuale. Con i capelli lunghi e un po’ selvaggi ammali tutto con il tuo fascino. Sembri irraggiungibile e quindi tutti vorrebbero conquistarti.

Potresti essere un ottimo leader anche se dovresti lavorare sulla tua testardaggine. Oltre a questo tuo lato più duro, sei anche molto romantico e non vedi l’ora di trovare la persona che ti renderà finalmente felice al 100%