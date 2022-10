GF Vip, dopo il reality scoppia la crisi? Tutto è cambiato tra loro

Un reality come il GF Vip è ricco di sorprese, ma questa crisi è del tutto inedita: evoluzione in corso, il rapporto non è come prima!

Sarebbe più corretto dire che niente al GF Vip resta come prima, perché è un reality del tutto imprevedibile, i colpi di scena sono all’ordine del giorno, e non solo questi. Alcuni “colpi di testa” dei gieffini non sono passati inosservati, anzi stanno mettendo in atto nuove dinamiche che nessuno avrebbe mai immaginato. Un rapporto in particolare sta vivendo una crisi senza precedenti, ecco la motivazione.

Gli ultimi appuntamenti del GF Vip sono stati al di fuori dal comune. Certi scontri ce li si aspettava, ma altri assolutamente no. Cambiano le carte in tavola, si tratta di “copioni” magistralmente messi in scena da alcuni vipponi, o di semplici “cambi di bandiera” che dicono molto sulle personalità in questione?

La crisi di coppia c’è, ecco perché e di chi si tratta, incredibile news.

GF Vip, reality fuori dagli schemi: verità su crisi di coppia

Come se non bastasse i cambiamenti in atto sono molti, specialmente quelli dei prossimi appuntamenti. Vedremo entrare in scena una star di Maria De Filippi al GF Vip, i pronostici fatti sono carichi di aspettative. Così, qualcosa si è rotto, e si tratta proprio di un rapporto che ha stupito tutti.

C’entrano Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, ma anche lo sconosciuto scucugnù! Con quest’ultimo indichiamo il nome affettuoso dato dalla gieffina al suo misterioso fidanzato, Edoardo Casella. Che tra i due vipponi sia sceso un terribile gelo non ci sono dubbi.

Durante l’ultima puntata la Lamborghini si è mostrata molto infastidita dall’atteggiamento del suo “amico speciale” con Antonella Fiordelisi. Molti ci hanno visto un attacco inutile, frutto del suo solito “seguire il branco”, perché durante la serata l’hair stylist è stato attaccato da tutti.

Altri invece credono che si tratti proprio di gelosia, forse un po’ esagerata, così da far scappare il misterioso scucugnù! Ebbene, dopo il reality e il litigio con Spinalbese, la vippona ha litigato anche con il suo boyfriend. Lo racconta lei stessa con molta spontaneità e tranquillità, proprio come stanno affrontando questa crisi.

“Sì, la crisi c’è ed è cominciata dopo la mia uscita dal Grande Fratello Vip. Tante coppie affrontano le crisi e penso anche che non significa chiusura ma stiamo approfondendo perché c’è qualcosa che non va e si vuole aggiustare.”

Quindi, nonostante la battuta d’arresto, la gieffina vuole salvare il suo rapporto speciale. Nel frattempo, il pubblico e i followers trovano molte incongruenze tra quello che dice e fa. Perché prima non è interessata sentimentalmente a Spinalbese, e poi ne è gelosa. Con il fidanzato dice che c’è l crisi e poi viene avvistata insieme…

Insomma, ci sono troppe lacune, le quali verranno di certo affrontate durante il prossimo appuntamento del GF vip.