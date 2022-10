GF Vip, colpaccio di Signorini: arriva la stella di Maria De Filippi

By

Arriva la stella di Maria De Filippi, al GF Vip cambia tutto e Alfonso Signorini sgancia l’ennesimo colpo di scena! Il successo sarà assicurato.

Al GF Vip la situazione sta diventando sempre più estenuante. La possibilità di avere in gioco un po’ di leggerezza, e di modificare parte delle dinamiche, è richiesta da parte del pubblico che non tollera più i malumori. Così, dall’ultima puntata arriva una bomba che i fan apprezzeranno tantissimo, anche perché la notizia salta fuori in modo del tutto improvviso e inaspettato.

Appunto, cosa c’entra Maria De Filippi? Ebbene, la Queen Mary ha lanciato e continua a mettere in risalto tantissimi giovani di talento e con grande carisma. La stella di cui vi stiamo per raccontare, approderà al GF Vip e la conferma arriva in modo davvero bizzarro.

Pronti a scoprire di chi si tratta e chi le farà compagnia nel prossimo ingresso?

Maria De Filippi lancia stella perfetta per il GF Vip!

Non è la prima volta che Alfonso Signorini e Maria De Filippi segnano un colpo di scena per il GF Vip. In un altro caso è stato lo stesso conduttore che ha svelato il segreto del successo rivelatogli dalla De Filippi, ma a quanto pare i colpacci non finiscono qui. L’ultimo è davvero gradito dal pubblico a casa, è una stella già nota!

Stiamo parlando di Teresa Langella, è una delle prossime papabili nuove concorrenti! L’ex volto di Uomini e Donne, in quanto è stata una delle troniste più amate, ha sostenuto il provino quest’estate, e lo ha superato con successo.

Come sappiamo la news? Perché la stessa Teresa la spoilera condividendo un messaggio di puro odio di un suo haters, che la giudica negativamente perché ha saputo, mediante voci, che parteciperà al reality più controverso di sempre. Il punto è che l’hater esagera, affermando che l’ex tronista si farà la vittima perché: “spettacolizzeranno la tua vita e la tua presunta violenza.”

Insomma, si tratta di un attacco indelicato e per niente giustificabile in alcun modo! Allora, l’ex Uomini e Donne, condivide anche la sua risposta, dimostrando come sempre il suo temperamento forte e il coraggio di dire la sua:

“La cosa più terribile che si possa leggere “la tua presunta violenza”… porca miseria la gente come te mi fa rabbrividire! Aggiungo un’ultima cosa: prima dell’entrata (PRESUNTA) al GF fammi un favore: sii tra le prime a togliere i segui dalla mia pagina.”

Teresa non ha proprio confermato la sua presenza, ma neanche negato. Insieme a lei ci saranno molto probabilmente anche Dayane Mello, ex gieffina e amica di Soleil Stasi, e l’ex fidanzata di Antonino Spinalbese, la modella Helena Prestes.