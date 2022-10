Nuovo ex nel passato di Antonella del GF Vip 7: Lui è una star

Lui è una star: nuovo ex nel passato di Antonella del GF Vip 7

Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste del GF Vip 7. Durante le prime settimane, la modella era la preferita del pubblico, ma negli ultimi giorni ha perso punti.

La Fiordelisi ha una complicità unica con il gieffina Edoardo Donnamaria, ma dopo un loro scontro, lei si è divertita ad infastidirlo “giocando” con Antonino Spinalbese. Questo non è piaciuto al pubblico che ha premiato Nikita questa settimane.

Antonella sa proprio come conquistare. Molti personaggi famosi sono rimasti ammaliati dalla sua sensualità e testa e tra questi troviamo anche una vera e propria star.

Vediamo insieme chi è il misterioso ex del suo passato

Lui è una star: nuovo ex nel passato di Antonella del GF Vip 7

Antonella Fiordelisi è divenuta famosa per la sua bellezza. Iniziata la carriera di modella, la attuale gieffina ha anche avuto alcune storie con personaggi famosi, come Gonzalo Higuain e Amedeo Barbato.

Sembra che ci sia stato qualcun altro però nel suo passato. Lui è una star, nonché noto giornalista che ama mantenere le sue relazioni nascoste.

Si tratta di Massimo Giletti, attore, conduttore televisivo e radiofonico, mentre sputa il torto che Alberto ha fatto alla produzione del GF Vip 7.

L’uomo ha sempre tenuto alla sua privacy tanto da essere riuscito a tenere segreta la sua storia d’amore durata 10 anni con l’attrice Angela Tuccia.

Se non fosse stato per i paparazzi, noi non avremmo mai saputo di questa relazione.

Anche per questa volta, Massimo non è riuscito a tenere segreto il suo flirt con Antonella grazie ai fotografi di Chi.

I due si sono frequentati durante la scorsa estate. I paparazzi del magazine hanno scattato alcune foto della coppia in giro per la zona di Brera, a Milano.

Il conduttore è accompagnato dalla sua scorta per le minacce ricevute per le inchieste giornalistiche e accompagna la bella Fiordelisi in una gioielleria.

La gieffina non esce con nessun pacchetto regalo in mano, perché si è diretta lì solo per lavoro. Dopo il dovere arriva il piacere e la coppia si dirige in un locale per fare aperitivo.

Poi i due vengono colti in fragrante quando entrano nello stesso portone di un condominio e poi non si sa più nulla.

Sembra proprio che tra i due ci sia stata una complicità unica, ma alcune voci di corridoio smentiscono questa notizia, mentre i vipponi del reality scoprono tutto.

Secondo l’Investigatore social, pagina di gossip, i due si sono incontrati grazie a Fabrizio Corona. Da quanto rivelato dal direttore della pagina gossip, il re dei paparazzi li ha fatti conoscere solo “per dei progetti lavorativi“.

Le foto sono di Fabrizio e Rosica aggiunge che tra i due non ci sia assolutamente niente di passionale.

Molte teorie e poche verità. Massimo Giletti fa parte delle storie passate di Antonella Fiordelisi o si trattava solo di lavoro? E’ strano che un magazine affidabile come Chi pubblichi una notizia senza avere delle prove certe. Secondo voi il giornalista è un ex della gieffina? Se ne parlerà al GF Vip 7? Non ci resta che attendere la puntata di domani sera