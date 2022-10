Elodie e Andrea Iannone fanno sul serio: il gesto di lui non lascia dubbi

Elodie e Andrea Iannone non hanno alcuna intenzione di continuare a nascondersi e il gesto di lui elimina ogni possibile dubbio sulla serietà della loro relazione.

Elodie e Andrea Iannone sono stati tra i protagonisti indiscussi di quest’estate in quanto mai nessuno si sarebbe aspettato di vederli insieme eppure tra loro due, tra una chiacchiera e l’altra, sembrerebbe essere nato l’amore. In più di un’occasione hanno parlato del loro rapporto, ma definendosi semplicemente come due ragazzi che si stanno conoscendo senza sbilanciarsi più di tanto.

Da quel momento i gesti che confermano che si tratti più di una semplice relazione non sono di certo mancati. Qualche esempio? Per la prima volta sono spuntati l’uno sul profilo dell’altro ed ora arriva la conferma che tutti quanti stavano aspettando in quanto non fa altro che dimostrare che Elodie e Andrea Iannone fanno sul serio.

Andrea Iannone fa un importante gesto per Elodie: i due fanno sul serio!

Andrea Iannone, dopo la storia d’amore con Giulia De Lellis, sembrerebbe non aver avuto altre relazioni serie. O almeno fin quando non ha incontrato la cantante Elodie. I due prima hanno mandato in tilt gli utenti della rete con una foto da capogiro e poi una recente segnalazione dimostra che il loro rapporto ha raggiunto un livello successivo.

A rivelare il tutto è stata l’esperta di gossip e cronaca rosa Deiniara Marzano che ha dichiarato che il pilota e la cantante sono stati avvisati in un luogo molto particolare. Ecco quale: “In un bar a Vasto, città natale di lui” ha confidato, evidenziando che probabilmente Iannone ha deciso di portare la cantante con sé per farle conoscere la famiglia e il luogo in cui è di casa, altrimenti non si riesce a comprendere il motivo di tale scelta.

Elodie e Andrea Iannone ormai sono una coppia fissa e questa recente indiscrezione sul loro conto non fa altro che dimostrare di come i due pian piano stiano costruendo una solida base per una relazione destinata a durare durante il corso del tempo. Che i due siano riusciti finalmente a trovare la persona adatta a loro? Non ci resta che attendere per scoprirlo.