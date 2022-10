GF Vip, la resa dei conti è amara: ‘Un’amica non si comporta così!’

Al GF Vip si scaldano i toni, scontri di fuoco stravolgono la situazione in casa. Le parole di veleno si scagliano alla velocità della luce!

Dall’ultimo appuntamento nella casa del GF Vip ne sono successe delle altre. La bomba ad orologeria è scoppiata, soprattutto è inedito chi l’ha innescata. Saltano fuori delle dichiarazioni di un certo peso, le quali finiscono per innescare nuove dinamiche. I gieffini riusciranno a contenere il colpo, oppure finiranno vittime di uno scontro inevitabile? Ecco quanto accaduto e le loro reazioni in diretta.

Non ci sono dubbi, anche quest’anno il GF Vip nonostante sia giunto alla settima edizione, i vipponi non mettono giudizio: continuano a litigare! Gli scontri sono la costante del reality, e a volte finiscono per mettere da parte anche quanto di bello stava per essere messo in scena.

Ancora una volta i sentimenti di rabbia e rancore sovrastano la positività.

GF Vip, la vippona gliele canta a suona, senza paura!

Tra le news negative ci sono anche quelle che faranno sorridere il pubblico. C’entra il ritorno di un ex volto del GF Vip, i fan sono già in visibilio. I beniamini di quest’anno sono abbastanza forti, perché hanno delle storie importanti. C’è chi però si è allontanato, e le ragioni fanno sbottare una vip in gara.

La squalifica di Ginevra Lamborghini ha smosso le carte in gioco, anche se la vippona è fuori la casa, continua a sconvolgere le dinamiche, specialmente per Antonino Spinalbese. L’hair stylist non l’ha presa benissimo la sua uscita, e dopo momenti di tristezza ha dovuto anche subire un’attacco da parte della presunta amica.

La ragione? Non si è sentita difesa e sostenuta per come lui ha voluto. Soprattutto lo ha attaccato per le affermazioni fatte sul loro rapporto, per tutti poco chiaro. Ed è qui che Antonella Fiordelisi non ci vede più, anzi si arrabbia proprio con le dichiarazioni dell’ex gieffina che ha soltanto approfittato di un momento di gloria.

Come faceva in casa, fa anche fuori, e la squalifica non le è servita a niente: “Continua a seguire il branco.” Infatti, la serata non è stata affatto facile per Antonino, attaccato da Nikita è anche stato tirato in ballo per il litigio con Edoardo Donnamaria.

Per la Fiordelisi, l’amica fuori non si è comportata come tale, anzi ha preferito inveire, prendersi il suo momento di gloria, e tirare un colpo basso all’amico. Ed è qui che la schermitrice sgancia l’arco con tutte le frecce:

“Ricordiamoci che lei era fidanzata, non mi sembra che lei si sia comportata come una santa. Non vede l’ora di farsi vedere in studio e dire la sua.”

Insomma, chiara e diretta, e senza peli sulla lingua! Antonino nel frattempo si chiude a riccio, e non riesce a reagire, anzi ci sta davvero male, e Antonella sembra essere l’unica capace di capirlo.