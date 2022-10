Clamoroso ritorno al GF Vip? Alfonso Signorini fa il colpaccio!

Nuove imperdibili sorprese arriveranno al GF Vip di Alfonso Signorini: i fan non credono ai loro occhi! Il ritorno è più clamoroso che mai, non stanno nella pelle.

La bellezza del reality più controverso di sempre sta proprio nella sua imprevedibilità, ed il conduttore più furbo, Alfonso Signorini sa dove mettere le mani e l’ingegno per rendere il GF Vip il pane quotidiano dei telespettatori. Con i social dalla sua parte, ecco come farà il botto, c’è tanta carne sul fuoco.

Il GF Vip 7 nonostante le innumerevoli critiche sul caso di bullismo che ha avuto come protagonista Marco Bellavia, sta ritornando in carreggiata. Signorini ha attuato delle punizioni esemplari, ed ha gestito la situazione in un modo che ai fan è piaciuto molto.

Quindi con il successo dello share bisogna giocare duro, allora mette in campo una delle sue pedine più preziose.

GF Vip 7, ci sarà il ritorno speciale per Signorini?

Un’altra dinamica persistente al Grande Fratello Vip, oltre l’imprevedibilità, è senza dubbio la presenza consistente di litigi di ogni tipologia. L’ultima baruffa in diretta ha sconvolto il pubblico a casa, ma la notizia del giorno causerà altro stupore. C’è chi la ama e chi la odia, in ogni caso la sua presenza sarebbe un colpo di scena clamoroso!

Non ci sono conferme, ma il gossip dice tutto: Dayane Mello è stata avvistata in circostanze particolarissime. L’amica più cara di Soleil Sorge è stata una gieffina nella quinta edizione del programma, quella in cui ha vinto Tommaso Zorzi.

La modella brasiliana era stata un personaggio fondamentale per l’edizione, sia perché totalmente imprevedibile, ma anche per il legame instaurato con Rosalinda Cannavò, alias l’attrice che he denunciato l’Ares Gate, ex Adua Del Vesco.

Come mai circolano queste voci? Durante il format Casa Pipol si è chiacchierato sui presunti ingressi, e si è vociferato del ritorno della gieffina perché Samara Tramontana ha dichiarato che alcune sue “talpe” in giro per l’Italia non solo hanno visto le due amiche insieme, ma hanno anche riscontrato che Dayane stava parlando con Signorini!

E’ accertato che in casa entreranno 6 persone, se una di queste sarà la Mello, lo scompiglio e il divertimento sono assicurati.