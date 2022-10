Edoardo Donnamaria come non l’hai mai visto: nella foto prima del GF è irriconoscibile!

Edoardo Donnamaria fino a poco tempo fa sembrava essere una persona completamente diversa rispetto a quella che appare oggi al GF Vip. Non ci credi? Guarda questo scatto inedito, stenterai a riconoscerlo!

Edoardo Donnamaria è uno dei protagonisti indiscussi di questa settima edizione del Grande Fratello Vip dove si è fatto notare per la sua esuberante personalità e l’interesse dimostrato in più di un’occasione nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Dal pubblico della rete, il giovane conduttore di Forum viene apprezzato non solo per il percorso che sta facendo all’interno della casa più spiata d’Italia ma anche per il suo charme, ma se vi dicessimo che non è sempre stato così? In rete è da poco trapelata una foto che ritrae Edoardo Donnamaria come non l’avete mai visto in quanto lo scatto in questione, che in men che non si dica sta facendo il giro di tutti i maggiori social, appartiene a molto prima che trovasse un certo successo nel mondo del piccolo schermo degli italiani.

Grande Fratello Vip: Edoardo Donnamaria irriconoscibile prima del successo in tv

Edoardo Donnamaria al GF Vip, dove Alberto ha fatto un gesto contro la produzione del reality show di Alfonso Signorini su canale 5, ha trovato un certo riscontro da parte degli utenti della rete che di tutto si sarebbero aspettati da lui, considerato che è uno dei concorrenti più imprevedibili di questa settima edizione, tranne che vederlo con lunghi rasta neri!

Il giovane conduttore di Forum prima di trovare il successo sul piccolo schermo degli italiani era solito sfoggiare un look totalmente diverso rispetto a quello che ci ha abituato durante il corso di questi anni. Tant’è che a primo impatto, oltre perché era molto giovane rispetto ad oggi, risulta difficile riconoscerlo perché era totalmente diverso come stile.

Senza alcun dubbio Edoardo è uno dei personaggi più camaleontici di questa settima edizione del GF Vip, che sta riscontrando un certo successo grazie alle dinamiche avvincenti, e siamo sicuri che questo non è di certo l’ultimo colpo di scena che ha riservato al pubblico del piccolo schermo che ormai ha imparato che da lui ci si può aspettare davvero tutto.