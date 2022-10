Uomini e Donne, l’ex tronista non torna indietro. Ora è davvero finita: “Che devo fare?”

L’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di non tornare indietro sui suoi passi. Adesso è davvero finita tra loro due!

Uomini e Donne ha creato numerose coppie durante il corso di questi anni. Alcune hanno deciso di dirsi poco dopo, altre invece hanno messo su famiglia dimostrando che durante il proprio percorso all’interno del programma di successo di Maria De Filippi è ancora possibile trovare amore.

Nonostante ciò non è detto che la vita ci riservi un lieto fine. Lo sa bene l’ex tronista Eugenio Colombo che qualche tempo fa ha ufficializzato la fine della sua relazione con Francesca Del Taglia. I due non hanno mai parlato apertamente dei motivi che li hanno spinti a dirsi addio, ma gli esperti di cronaca rosa hanno indicato un tradimento da parte di lei.

Ora a distanza di settimane lui ha deciso di mettere un punto e sul suo profilo Instagram si è lasciato andare ad un amaro sfogo in merito alla sua relazione ormai giunta al capolinea. Tra la storica coppia di Uomini e Donne è davvero finita.

Eugenio Colombo chiude definitamente con Francesca: è addio per la coppia di Uomini e Donne

Eugenio Colombo sui social ha deciso di rispondere ad alcune curiosità da parte degli utenti della rete e uno di questi gli ha chiesto se sarebbe disposto a perdonare un tradimento. Molto probabilmente questa domanda è nata dalla voglia di sapere se i gossip riguardanti la storica coppia di Uomini e Donne, dove un’ex protagonista ha sganciato una bomba sul GF Vip, e l’ex tronista non si è di certo fatto attendere per dare la sua risposta sul caso.

”Non riesco a perdonare un tradimento“ ha esordito schietto e sincero come soltanto lui sa essere per poi proseguire dando maggiori dettagli sulla sua posizione in merito a questo tema. “Che devo fare? Il perdono è un dono troppo grande. Purtroppo non tutti ce l’hanno” ha poi proseguito senza troppi giri di parole. “Io sono uno di quelli. Bisogna andare avanti“ ha poi concluso, annunciando ufficialmente che la storia d’amore con Francesca Del Taglia è purtroppo giunta al capolinea.