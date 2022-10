Il passato segreto di Antonella Fiordelisi, spunta a galla il video che ha gelato il web

Antonella Fiordelisi non ha raccontato tutta la verità su di sé durante il suo percorso nella casa del GF Vip ed ora il video mostra come stanno davvero le cose.

Antonella Fiordelisi è una delle protagoniste della settima edizione del Grande Fratello Vip dove si è fatta notare non solo per le sue provocazioni nei confronti degli altri concorrenti ma al tempo stesso anche per la sua spiccata sensibilità in quanto è stata una dei pochi, se non l’unica, a comprendere il dolore che stava provando Marco Bellavia nella casa più spiata d’Italia in relazione alla sua depressione e all’atteggiamento mostrato dai vipponi nei suoi confronti.

Per questo motivo, Antonella è stata particolarmente apprezzata dai telespettatori ma questi sono rimasti senza parole quando nel vasto mondo dei social è spuntato un vecchio video del suo passato che la mostra come non l’avete mai vista prima di questo momento e siamo sicuri che vi lascerà piuttosto perplessi.

Il video sul passato di Antonella Fiordelisi ti lascerà senza parole

Antonella Fiordelisi, che ultimamente è piuttosto discussa al di fuori della casa del GF Vip a causa del suo ex fidanzato famoso di cui nessuno conosceva l’esistenza, non aveva mai confidato a nessuno dei suoi compagni di viaggio che durante il corso degli anni passati aveva provato un’esperienza simile. Eppure lo ha fatto e sul web ci sono ancora le tracce. Addirittura compare anche il suo ex storico Francesco Chiofalo, noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a Temptation Island e La Pupa e il Secchione Show.

Mi sto facendo la pipì addosso io avevo rimosso questo capolavoro dalla mia mente fuori da qua ci aspettano tantissimi feat con drojette pic.twitter.com/fhy0kk2GpO — creestina (@creeestina) October 19, 2022

Antonella Fiordelisi ha inciso una canzone che è stata subito scovata dagli utenti della rete che di tutto si sarebbero aspettati tranne che un suo vecchio video in cui gioca a fare la pop star per le strade della Campania. La concorrente di Alfonso Signorini durante il suo percorso nella casa più spiata d’Italia non ha mai fatto menzione a questo singolo, ma il video (di cui trovate un breve estratto poco più in alto in questo articolo) ha già fatto il giro del web e giudicato trash da molti degli utenti dei social.