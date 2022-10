Il Principe Harry ha deciso, adesso non si può più tornare indietro

La presa di posizione del Principe Harry è sorprendente e inaspettata. Come la prenderanno i membri più importanti della Royal Family?

Secondo la stampa britannica, il Principe Harry starebbe vivendo un periodo particolarmente complicato. Da un lato c’è sua moglie Meghan, che lo ha convinto a trasferirsi negli Stati Uniti d’America e a lasciare la Royal Family, con tutte le conseguenze del caso; dall’altro ci sono proprio i suoi familiari, con i quali il secondogenito di Carlo e Diana vorrebbe riallacciare i rapporti

Esiste una via di mezzo? C’è la possibilità di trovare un compromesso per mettere tutti d’accordo? Secondo molti osservatori, non ci sarebbero molte speranze di rivedere Harry di nuovo in Gran Bretagna in futuro ma alcune mosse del principe potrebbero piacere a suo padre e suo fratello. L’obiettivo è quello di riavvicinarsi un passo per volta e la presa di posizione di Harry sembra aver funzionato.

Harry rinvia la pubblicazione del libro per compiacere il padre?

Secondo alcune indiscrezioni provenienti dal Regno Unito, il Principe Harry avrebbe intenzione di rimandare la pubblicazione del suo libro di memorie per provare a fare un passo verso la Royal Family. Sembra che nel libro siano stati inseriti diversi aneddoti curiosi, alcuni di questi piuttosto imbarazzanti per la monarchia inglese. Quando era ancora in vita, anche Elisabetta II avrebbe espresso alcune preoccupazioni per la pubblicazione del libro.

In un primo momento, la casa editrice aveva annunciato il libro per fine anno ma sembra che Harry stia provando a rimandare tutto al 2023. Il problema? I soldi, ovviamente. In questo progetto ballano circa 40 milioni di sterline e la casa editrice ha investito moltissimo in questa opera, sicura di poter vendere molte copie, non solo in Inghilterra ma anche nel resto del mondo.

Secondo Tina Brown, esperta di vicende legate alla Royal Family, questo libro “non vedrà mai la luce perché annullerebbe ogni possibilità di riconciliazione con la famiglia reale”. La Penguin Random House ha un accordo molto ricco con Harry ma le due parti potrebbero trovare una soluzione. Intanto Meghan Markle e suo marito avrebbero chiesto a Netflix di modificare alcune scene della loro docuserie, in uscita entro la fine dell’anno.