La situazione al GF Vip si fa sempre più assurda per Antonino Spinalbese. Così, non ci pensa due volte, confessa tutta la verità e dice le cose come stanno.

Antonino Spinalbese è tra i concorrenti del GF Vip quello che più tra tutti viene apprezzato, sia per storia, che per la sua evidente bellezza. E’ conteso non ci sono dubbi, nonostante qualcuno ancora non lo dia a vedere. L’ultimo appuntamento è stato a dir poco sconvolgente, perché i fatti accaduti hanno lasciato senza parole il pubblico a casa.

Chi non è rimasto sconvolto dagli ultimi faccia a faccia durante l’appuntamento settimanale del GF Vip? Di certo, l’hair stylist è tra i più gettonati, ma anche il più bersagliato da critiche e commenti negativi.

Antonino Spinalbese tiene duro, ma ha qualcosa da dire che andrà contro la maggior parte del pubblico e degli altri coinquilini.

Antonino Spinalbese si mette a nudo al GF Vip

Lo stupore è tanto, infatti non possiamo dimenticare che i toni si sono alzati, e che le rivelazioni fatte dai concorrenti sono state abbastanza forti. Un’ex gieffina ha attaccato dei concorrenti affermando ciò che pensa, smuovendo non poco l’opinione pubblica perché le sue parole hanno un certo peso. Così, tra una dichiarazione e l’altra, quella di oggi: buca qualsiasi schermo!

Cosa avrà detto di tanto sconvolgente Antonino? Innanzitutto, dobbiamo chiarire che vengono tirati in ballo i suoi sentimenti. Durante la puntata è rimasto un po’ tra le sue, fino a quando lo stesso Signorini non lo ha esortato a dire la verità.

Il gieffino è rimasto davvero molto turbato e triste per l’attacco fatto dalla sua amica, Ginevra Lamborghini. Infatti, durante lo scontro tra quest’ultima e Antonella Fiordelisi, nonostante ritenga che la schermitrice abbia ragione, ribadisce che il bene che prova per la gieffina squalificata è molto forte.

Le sue verità però non finiscono qui, perché rivela anche che ha cambiato opinione nei confronti di una delle gieffine più criticate. Sta parlando proprio di Giaele De Donà. Per molti è ritenuta frivola e superficiale, invece chiacchierando e scherzandoci, il gieffino ha visto qualcosa di più, soprattutto che non è superficiale.

Infatti, dopo l’affermazione di quest’ultima, cioè che è interessata al vippone, lui manifesta un forte apprezzamento per la sua personalità. Soprattutto è contento del fatto che lei si senta a sua agio con lui.

Potrà mai il dolore causato da Ginevra essere messo in secondo piano per l’inizio di una travolgente amicizia? Staremo a vedere, restiamo aggiornati.