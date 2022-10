Scegli una foglia e scopri cosa ti rende insoddisfatta con questo semplice test

Le nostre scelte sono date da molti fattori della nostra vita: il passato, i nostri gusti, cosa vogliamo diventare e ciò che abbiamo imparato dai nostri errori.

E’ per questo che oggi ti mettiamo di fronte ad una scelta. Con il test della foglia puoi finalmente scoprire perché ti senti insoddisfatto.

Andiamo insieme a valutare le varie possibilità

Test: scegli una foglia e scopri cosa ti rende insoddisfatto

In questo test della foglia ti mettiamo di fronte a sei possibilità. Scegli in base al tuo gusto e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Scopri cosa ti rende insoddisfatto in questo momento e poi divertiti con il test dei capelli.

Ma prima, iniziamo a conoscerci!

1) Generosità

Tu vuoi ottenere il meglio dalla tua vita. In realtà ambisci proprio a portare la luce in tutto il globo.

Sei stato cresciuto con dei valori e principi ferrei e per te è importante che tutti li conoscano.

Non tutti riescono a comprenderti, ma ti ammirano molto per ciò per cui lotti.

2) Introspezione

Te ti fai sempre molte domande. Sei curioso e vuoi dare una risposta o spiegazione ad ogni cosa. Vivi la vita in modo alquanto serio e noi ti consigliamo di essere più leggero.

Stai sempre a cercare di capire perché ti comporti in un determinato modo e gli altri no.

Il tuo momento di pace lo raggiungi quando mediti.

3) Audacia

Sei molto determinato. Ti sei costruito una corazza con il tempo a causa di periodo difficili nella tua infanzia. Adesso non temi più niente e nessuno.

Hai difficoltà nel mostrati tenero perciò sei in attesa di qualcuno che ti faccia sentire libero di essere chi sei e che si prenda cura di te.

4) Fascino

Ti piace essere sempre circondato da persone e fare nuove conoscenza. Soprattutto, sei attratto da quelle indoli che hanno la tua stessa aurea.

Per te è fondamentale la comunicazione e il potersi confrontare liberamente.

Sei un tipo fascinoso, perché sei ottimista di natura e sempre molto solare.

5) Intuitività

La tua empatia ti contraddistingue. Pensi sempre a quello che provano gli altri e sei disponibile nell’aiutarli. Dai sempre retta al tuo inconscio, perché lui non ti ha mai tradito.

Il tuo corpo ti consiglia il da farsi e sei contento quando incontri qualcuno che riesca a farsi capire in modo semplice e senza troppi giri di parole.

Prova anche il test del vaso per scoprire cosa ti accadrà in futuro.

6) Gentilezza

Sei molto gentile e cerchi sempre di non fare mai male a nessuno. Ti senti felice quando sei circondato d’amore, felicità.

Ami prenderti cura di tutti: bambini, adulti, animali. Faresti di tutto per far stare bene il mondo