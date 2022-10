Samuel Peron, chi è: età, altezza, fidanzata, figlio e il grave lutto che l’ha stravolto

Chi è Samuel Peron, maestro storico di Ballando con le stelle? Età, altezza, carriera, vita privata e il lutto che gli ha cambiato la vita.

Samuel Peron è un ballerino e uno dei maestri storici di Ballando con le stelle. Amatissimo dal pubblico e stimato dagli addetti ai lavori, Samuel è tra i maestri anche dell’edizione 2022 di Ballando come maestro di Iva Zanicchi, ma chi è davvero Samuel Peron?

Nome: Samuel Peron

Samuel Peron Data di nascita: 21 Aprile 1982

21 Aprile 1982 Età: 40 Anni

40 Anni Segno zodiacale: Toro

Toro Professione: Ballerino

Ballerino Luogo di nascita: Marostica

Marostica Altezza: 187 Cm

Peso: 75 Kg

75 Kg Tatuaggi: /

/ Profilo Instagram ufficiale: @ samuelperon

Samuel Peron: vita privata e carriera

Samuel Peron nasce il 21 aprile 1982 a Marostica. A soli quattro anni comincia a frequentare corsi di ballo e da adolescente comincia a partecipare alle gare in diversi stili come liscio, standard, latino americano, funky, danza moderna e contemporanea. Oltre a praticare la sua passione per il ballo, Peron non abbandona gli studi. Si iscrive così all’Università di Padova dove segue il corso di Scienze Motorie. Successivamente decide di concludere i propri studi presso l’Università telematica San Raffaele.

La passione per il ballo e il talento gli consentono di cominciare a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo sin da giovanissimo. Nel 1991 infatti partecipa a Sabato al Circo condotto da Cristina D’Avena e partecipa anche a quello che è considerato uno dei primi talent per bambini ovvero Bravo Bravissimo di Mike Bongiorno.

La grande popolarità arriva quando supera i cast per entrare ufficialmente a far parte del corpo dei maestri di Ballando con le stelle.

Per quanto riguarda la vita privata, è fidanzato da anni con Tania Bambaci con cui ha avuto il figlio Leonardo.

La morte della madre

A maggio 2022, Samuel ha vissuto un terribile lutto per la morte della mamma. Ad annunciare la grave perdita del ballerino è stata Serena Bortone in diretta su Raiuno. «Salutando con un affetto e un abbraccio fortissimo Samuel Peron. La mamma non è stata bene in queste settimane e purtroppo è scomparsa ieri» ha detto la conduttrice di Oggi è un altro giorno a maggio 2022.

«Devi essere stata una donna veramente formidabile per avere cresciuto un figlio così educato, così perbene, così brillante e così gentile come Samuel. Un abbraccio a Samuel e a tutta la famiglia, i tuoi affetti stabili sono con te», ha concluso la Bortone.