Signorini disperato: Sonia Bruganelli gli tira un brutto scherzo dopo la diretta

Alfonso Signorini se la vedrà brutta al Grande Fratello Vip. Sonia Bruganelli dopo la diretta gli ha tirato un brutto scherzo. Ora deve correre ai ripari.

Alfonso Signorini se la vedrà brutta durante il corso delle prossime puntate del GF Vip e questa volta non per una dinamica innescata dai concorrenti che si estesa sul vasto mondo del web diventato una vera e propria polemica, ma perché una delle sue colonne portanti verrà a mancare per qualche puntata.

Ovviamente ci riferiamo a Sonia Bruganelli che, proprio come lo scorso anno, si prenderà qualche puntata di pausa durante il corso del periodo natalizio in quanto non ha alcuna intenzione di rinunciare a trascorrere il periodo più magico dell’anno insieme ai membri della sua famiglia. Questo però vuol dire che la sua compagna di viaggio Orietta Berti sarà da sola durante il corso delle prossime puntate? A fare chiarezza ci ha pensato Gabriele Parpiglia a Casa Chi rivelando il piano di Alfonso Signorini per rimediare su quanto accadrà nelle prossime settimane della messa in onda del GF Vip 7.

Sonia Bruganelli da forfait: Alfonso Signorini cerca una soluzione al GF Vip

Sonia Bruganelli si prenderà una pausa dai prossimi appuntamenti del Grande Fratello Vip, dove tra l’altro Antonino Spinalbese è riuscita a farla franca di fronte alle telecamere di canale 5, e Alfonso Signorini deve trovare un sostituto.

“Un po’ lo aveva fatto capire la stessa Sonia Bruganelli quando è stata ospite Adriana Volpe: Sonia salterà 2-3 puntate sotto il periodo natalizio perché non rinuncia a stare con i figli” ha raccontato il giornalista durante il corso della sua ospitata a Casa Chi. “Già uno, Davide, gioca a Trieste, Adele credo che tra poco andrà a studiare fuori e Silvia vuole i suoi fratelli a casa e quindi non rinuncia ai figli e questo lo ha voluto mettere in chiaro prima di ogni cosa” ha poi concluso aggiungendo che la sua poltrona non sarà vuota ma che si sta già lavorando per comprendere chi prenderà il suo posto.

Durante la scorsa edizione fu Laura Freddi ma chi sarà il fortunato o la fortunata in questa settima edizione? Per scoprirlo non ci resta che pazientare ancora un po’.