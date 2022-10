Ballando con le stelle si sta preparando al meglio, e Milly Carlucci è pronta per stupire i telespettatori. Che lo show abbia inizio!

L’intero palinsesto televisivo sta vivendo importanti cambiamenti, uno di questi riguarda il format di Ballando con le stelle di Milly Carlucci. Non è che non sia stato già travolto da rivoluzioni importanti, il punto è che ancora si parla di sconvolgimenti vari, e vengono tirati in ballo dei personaggi che possono e fanno la differenza. La verità salta fuori, ecco di cosa si tratta.

L’obiettivo di Milly Carlucci al forma ti danza di Rai 1 più seguito, Ballando con le stelle, è quello di intrattenere, ma anche di avere personaggi di un certo spessore. Sia per la curiosità del pubblico, che per la professionalità di questi ultimi.

Così vuole il meglio per dare il massimo al caloroso e fedele pubblico che la segue da sempre. Si è parlato di cambiamenti, ecco chi è stato tirato in “ballo” e perché, la spiegazione lascia di stucco.

Milly Carlucci rivoluziona Ballando con le stelle?

Come se non bastasse ci sono stati anche dei colpi di scena in negativo. Infatti, si vocifera che Milly Carlucci sia stata abbandonata da un vip amatissimo dal pubblico, e che quindi questi non sarà un concorrente effettivo. Arriva un’altra perdita e lei vuole rivoluzionare tutto? Ecco la verità, e cosa accadrà nella prossima messa in onda.

Qui in foto abbiamo i due giudici, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, la conduttrice ha deciso di farli fuori? Sono diverse le voci di corridoio che chiacchierano in merito ad un possibile stravolgimento dei nomi di chi sarà in giuria, e la protagonista è proprio la Lucarelli.

Verrà sostituita dalla cantante Arisa? Qui risponde la conduttrice con un no, pur apprezzando le capacità a la professionalità della cantante, la quale è al momento impegnata nel ruolo di insegnante della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Le voci alla fin dei conti si sono rivelate “nulle”, perché non è arrivata nessuna conferma dalla diretta interessata. Inoltre, in più occasioni la stessa Milly ha dichiarato la professionalità e la formazione adatta al caso della Lucarelli.

Quindi, non ci sarà alcuna rivoluzione in giuria, anzi questa verrà riconfermata! La Carlucci ha affermato che nel corso degli anni potrebbero arrivare modifiche di un certo peso come la sostituzione di un giudice, anzi è più che normale. Ma in questo caso non avverrà.

C’è stata una chiacchierata di lavoro tra le due, ma non per eliminare Selvaggia dal tavolo della giuria.