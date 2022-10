GF Vip, non è vero niente! Il padre della gieffina insorge e svela come stanno le cose

By

Sulla concorrente del GF Vip non è stata detta la verità e a fare chiarezza ci ha pensato suo padre rivelando come stanno davvero le cose.

Sulla concorrente del GF Vip, fin da quando ha varcato la famosa soglia rossa, si è detto davvero tanto ed è stata la protagonista indiscussa della cronaca rosa nostrana. Basti pensare che le sono stati attribuiti numerosi flirt e tanti fidanzati, ma le cose non starebbero affatto in questo modo.

A fare chiarezza ci ha pensato suo padre che ai microfoni di Pipol ha voluto mettere i puntini sulle i e rivelare come stanno davvero le cose su Antonella Fiordelisi. La concorrente di Alfonso Signorini negli scorsi giorni è stata protagonista di un gossip che la vedrebbe aver avuto una relazione con il conduttore Massimo Giletti ma il padre di lei ha smentito categoricamente il tutto rivelando come stanno le cose tra sua figlia e l’uomo in questione.

Il padre di Antonella Fiordelisi rompe il silenzio dopo il GF Vip: ecco come stanno davvero le cose

Il padre di Antonella Fiordelisi ci ha tenuto a mettere i puntini sulle I in merito a quelli che sarebbero i rapporti tra sua figlia e Massimo Giletti che nelle scorse ore sono stati i protagonisti di un succoso gossip che li vedrebbe aver avuto una relazione perché beccati insieme in auto.

Il papà della concorrente del Grande Fratello Vip, dove Sonia Bruganelli ha tirato un brutto scherzo ad Alfonso Signorini, ha smentito il gossip in questione rivelando che la realtà è ben diversa da quello che hanno descritto i media negli scorsi giorni. Ecco per quale motivo.

“Quelle foto sono dello scorso ottobre, era una cena c’era anche una sua amica” ha esordito il padre di Antonella Fiordelisi, smentendo la notizia che vedrebbe la giovane aver avuto una relazione con il noto conduttore. “Non è mai stato un suo flirt“ ci ha tenuto a precisare, considerato che sua figlia nella casa più spiata d’Italia non è a conoscenza di nulla e non ha la possibilità di potersi difendere. “Massimo Giletti è un amico di famiglia” ha poi concluso.