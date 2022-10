Mauro Icardi e Wanda Nara: la separazione è una bufala?

La separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi è una bufala?

Wanda Nara e Mauro Icardi sono una delle coppie Vip che hanno annunciato la loro separazione quest’anno. Il 2022 non è affatto facile per le storie d’amore nel mondo dello spettacolo. Sempre più coppie si stanno lasciando.

Mauro e Wanda si sono sposati nel 2014, dopo il divorzio della opinionista con il calciatore Maxi Lopez.

La Nara, oltre ad essere sua moglie, diventa anche sua procuratrice sportiva e mamma dei loro due figli: Francesca e Isabella.

Meno di un mese fa, spunta la clamorosa notizia. Wanda annuncia la separazione con Icardi, ma sembra che sia tutta una bufala.

Il passato 23 settembre, Wanda Nara annuncia sul suo profilo Instagram la separazione con suo marito e calciatore Mauro Icardi.

Dopo quasi 10 anni di matrimonio, arriva la fine del loro amore.

L’opinionista ha passato gli ultimi mesi in Argentina ed è proprio da qui che ha lanciato l’annuncio che ha fatto il giro del mondo.

Wanda cancella tutte le immagini con il suo ex marito dai social e sembra che abbia iniziato anche una nuova storia con il rapper L-Gante.

Per lui ha girato anche un video musicale in cui si mostra sensuale e decisamente hot.

Per Mauro, però, questo matrimonio non è finito. Nonostante i due siano lontani, la coppia si risponde sotto un post di Twitter che parla di un “possibile perdono“.

L’opinionista risponde che non deve perdonare niente e nessuno, perché loro hanno deciso di separarsi, ma Icardi non ci sta.

“Separati come quando sono stato in Argentina qualche giorno fa? Ci metto la firma… siamo stati benissimo» commenta in modo sorprendente il calciatore.

Che si tratti tutto di una bufala, dopo che l’ha fatto ancora?

La Nara non risponde e vola in Europa per ritrovare i suoi figli. Mauro Icardi sta sperando di avere un confronto che quella che è ancora sua moglie, ma Wanda non ne ha proprio voglia. Quale è la verità? Si sono riavvicinati in Argentina e il flirt con L-Gate è reale?