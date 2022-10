Francesco Totti sbugiarda tutti così: la foto svela la verità

La foto svela la verità: Francesco Totti sbugiarda tutti così

Francesco Totti sta cercando di riprendersi la sua vita in mano. Non è stato un anno affatto facile per lui e la sua famiglia. Poco prima dell’inizio dell’estate, Ilary Blasi e Francesco annunciano la loro separazione dopo quasi 20 anni di amore.

Entrambi hanno chiesto a tutti di stare lontani dalla loro vita privata, ma ovviamente non è accaduto. Molti vogliono sapere cosa sia successo e da quanto tempo aleggiava nel loro matrimonio odore di crisi.

Adesso Totti è fidanzato con Noemi Bocchi e la mostra contento sul suo profilo Instagram. Sembra che la loro storia sia iniziata lo scorso capodanno e adesso escono finalmente allo scoperto.

Ma Francesco sbugiarda tutti così con una foto che leva ogni dubbio. Vediamo insieme cosa è accaduto

La foto svela la verità: Francesco Totti sbugiarda tutti così

Sia Francesco Totti che Ilary Blasi hanno sempre tenuto alla loro privacy. Cercano di fare il meglio per i loro tre figli e li proteggono da tutti.

Sappiamo, però, che la separazione tra i due coniugi non sta andando nel migliore dei modi, mentre Totti è pronto per il grande passo con Noemi. Mentre la Blasi non ha rilasciato ancora nessuna intervista, Francesco ha parlato ai microfono del Corriere della Sera e ha rivelato dei retroscena inediti sulla loro storia.

L’ex calciatore ha confessato che la prima a tradire nella loro storia è stata proprio Ilary che le ha anche rubato molti Rolex, orologi di lusso.

Ciò sicuramente non va a pro dei loro figli. I due genitori si stanno attaccando e molti si domandando quale sia l’umore attuale nella casa Vip.

Tornato sui social dopo mesi di silenzio, Francesco sbugiarda tutti con una foto sul suo profilo Instagram.

Chanel, Cristian e Isabel sono in compagnia del loro padre e sono spensierati in uno scatto pubblicato da Totti. E’ ovvio che questo periodo non sia dei più rosei, ma la famiglia continua a rimanere unita, nel bene e nel male.

Molti sono andati contro Ilary e suo marito per tutto quello che sta accadendo che lede solamente i loro figli.

Secondo alcuni loro sono delle vittime e pedine che vengono mosse dalle scelte dei loro genitori.

Per adesso, la Blasi e Totti vivono nella stessa casa all’Eur, ma in due ale diverse del loro immenso appartamento per cui non si incontrano mai.

I figli si stanno trovando in questo vortice mediatico, ma sembrano molto saldi ad entrambi i genitori, mentre spunta la cifra dell’investigatore privato chiamato da Ilary.

Le loro scelte non li comprendono, tanto che Chanel ha festeggiato il compleanno di suo papà proprio a casa di Noemi Bocchi.

In un momento così difficile, si vuole stare accanto alle persone a cui vogliamo bene. E’ così che stanno facendo anche Francesco Totti e Ilary Blasi.

Nessun litigio in vista per i genitori con i loro tre bambini e l’ex calciatore sbugiarda tutti e mostra il loro forte legame familiare