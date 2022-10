Sembrano felici ma non lo sono per niente: ecco quali segni sono

Questa è la classifica dei segni zodiacali felici solo all’apparenza. In realtà stanno vivendo un brutto periodo e provano a nasconderlo

Ti è mai capitato di passare un pessimo periodo e di provare a nasconderlo agli altri? Di solito, chi si comporta in questo modo vuole soltanto proteggere le persone più importanti e non farle preoccupare, anche se a volte sopraggiunge un po’ di vergogna se sono accaduti fatti particolarmente spiacevoli. Ad ogni modo, non sempre chi sorride è davvero felice, a volte mente.

Alcuni segni zodiacali stanno vivendo un periodo piuttosto negativo a causa di una serie infinita di vicende sfortunate. Queste persone riescono a sorridere nonostante le preoccupazioni. Non è facile ma riescono a farlo grazie al proprio segno zodiacale di appartenenza. Ecco la classifica dei segni che riescono a sorridere anche quando le cose non vanno bene. Pensi che il tuo segno meriti di salire sul podio?

I segni che sorridono anche quando tutto va a rotoli

Vergine: al terzo posto in classifica troviamo il segno della Vergine. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco convive con diverse disavventure da alcune settimane ed il trend non sarà diverso nei prossimi giorni. Questo segno è molto preciso e perfezionista, ama vedere sempre tutto in ordine e non sopporta i problemi che non sa come gestire. Nonostante tutto, riesce comunque a sorridere e a nascondere questo malessere.

Capricorno: al secondo posto in classifica troviamo il segno del Capricorno. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco sono vincenti e non sopportano le sconfitte. Quando qualcosa va storto, il Capricorno nasconde la sua insoddisfazione per questioni di orgoglio. Non vuole accettare la sconfitta e preferisce sorridere anziché dare soddisfazioni al nemico.

Scorpione: al primo posto in classifica troviamo il segno dello Scorpione. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco preferisce non esprimere emozioni quando attraversa un periodo difficile. Lo Scorpione spera che il tempo possa aggiustare tutto e fa di tutto affinché gli altri non si accorgano dei suoi problemi. Soprattutto in questo momento, sarebbe più opportuno confidarsi con un amico e raccontargli tutto, potrebbe essere l’inizio di una nuova rinascita.