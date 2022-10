Meghan Markle, che stilettata nei confronti della Royal Family

Meghan Markle non le manda mai a dire. La Duchessa di Sussex ha lanciato una provocazione nei confronti della Royal Family che non è passata inosservata

La diatriba tra Meghan Markle e la Royal Family sembra essere infinita. Da quando l’ex attrice statunitense ha convinto suo marito a lasciare il Regno Unito, i rapporti si sono raffreddati e le provocazioni sono state numerose, da entrambe le parti. Oggi i Sussex vivono negli Stati Uniti d’America, precisamente nella Contea di Santa Barbara, in California.

La loro villa si trova nella splendida zona di Montecito ed ha un valore di circa 14 milioni di dollari. L’ex stella di Hollywood ha parlato nel corso del suo podcast Archetypes e ha trattato diversi argomenti. Non sono passate inosservate alcune frecciatine nei confronti della Royal Family. Con chi ce l’aveva? Arriveranno risposte? Ecco cosa ha detto Meghan Markle.

Meghan Markle: “Dicevano che ero pazza”

Di tanto in tanto, Meghan Markle approfitta dei suoi podcast per lanciare dei messaggi. Questa volta ha voluto provocare i parenti di suo marito con alcune frasi che non sono passate inosservate. L’ex protagonista di Suits, recentemente coinvolta in alcuni cambiamenti molto importanti, non le ha mandate a dire e, come sempre, ha parlato senza peli sulla lingua.

Nel corso della conversazione, Meghan si è soffermata sugli stereotipi che vengono spesso affibbiati alle donne: “In passato mi hanno detto che ero pazza e isterica, sono stata costretta a mantenere la calma”. Ce l’aveva con qualcuno a Londra? Secondo gli osservatori più attenti, questa frase sarebbe indirizzata ad alcuni membri della Royal Family, colpevoli di aver trattato l’ex attrice statunitense in maniera poco garbata.

In quel momento, la Duchessa di Sussex stava parlando con l’attrice Constance Wu, la quale ha confessato di aver tentato il suicidio in passato. Meghan l’ha rincuorata, aggiungendo che sarebbe folle tenere tutto dentro: “A volte mi piacerebbe piangere ma non ne sono capace, ormai sono condizionata ad avere un diverso tipo di compostezza”. Temi e parole forti, come d’abitudine ormai. Al momento non è arrivata nessuna risposta da parte della Royal Family e difficilmente ci saranno commenti ufficiali.