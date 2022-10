Paolo Bonolis è entusiasta: è accaduto per la seconda volta!

E’ accaduto per la seconda volta: Paolo Bonolis è entusiasta!

Paolo Bonolis è un conduttore molto noto della televisione italiana. L’uomo è esilarante, naturale e schietto e lavora da anni con l’aiuto del suo collega Luca Laurenti.

Bonolis è anche padre di famiglia. Ha ben cinque figli: Silvia, Stefano, Adele, Davide e Martina. Attualmente il conduttore è ha una dolce compagna, nonché opinionista al Grande Fratello Vip 7. Lei è Sonia Bruganelli e i due stanno insieme da 20 anni.

Prima di lei, Paolo è stato per cinque anni con la psicologa Diane Zeller.

Ma ecco che accade per la seconda volta. Bonolis è entusiasta, ma scopriamo insieme cosa sta accadendo

E’ accaduto per la seconda volta: Paolo Bonolis è entusiasta!

Paolo Bonolis sta per diventare nonno per la seconda volta. A lanciare la notizia ci pensa la sua compagna, Sonia Bruganelli, tramite il suo profilo Instagram.

Il figlio di Paolo, Stefano, sta diventando papà. “Oggi questo meraviglioso ragazzo diventerà papà e credo abbia esattamente la stessa espressione di quando aveva la responsabilità di tenere in piedi la sua sorellina minore sui pattini” scrive l’opinionista.

La Bruganelli scrive anche delle parole d’amore per il suo figlioccio, mentre Bonolis chiede la sua storia dopo anni. E’ sicura che sarà un ottimo papà e pubblica una foto di Stefano mentre aiuta a stare in piedi sua sorella più piccola Adele in un pomeriggio di pattinaggio sul ghiaccio.

Per Bonolis, però, non è la prima volta che arriva un nipotino nella sua vita. Infatti due anni fa sua figlia Martina l’ha fatto diventare nonno per la prima volta.

Dopo tre anni di matrimonio, anche Stefano e sua moglie Candice diventano genitori!

Paolo si esposto in merito a questa grande notizia in una passata intervista a Verissimo, dopo aver raccontato la sua storia in lacrime. Innanzitutto ha rivelato che diventerà nonno di un bel maschietto di nome Sebastian.

E’ ovviamente contentissimo ed molto felice. “Sento la gioia più come felicità paterna che in qualità di nonno” conclude il conduttore.

Bonolis è un uomo molto riservato sulla sua vita privata. Per questo è anche difficile vederlo emozionato o serio. Preferisce sdrammatizzare con una battuta, ma è molto contento di diventare nonno per la seconda volta. Non c’è felicità migliore di vedere i proprio figli crescere.

E’ anche bello vedere che Sonia Bruganelli, matrigna di Stefano, è felice come una pasqua per questa bellissima notizia ed è parte della famiglia