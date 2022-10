Svelati i nomi dei nuovi concorrenti del GF Vip 7: grandi ritorni nella Casa

Grandi ritorni nella Casa del GF Vip 7: svelati i nomi dei nuovi concorrenti

Non è una edizione facile per il Grande Fratello Vip 7. C’è già stata una squalifica nel gioco e si tratta di Ginevra Lamborghini che solo dopo due settimane nella Casa è dovuta uscire dal reality per aver utilizzato delle parole poco opportune.

Nella medesima puntata, anche Giovanni Ciacci torna a casa per le stesse motivazione, ma per decisione del pubblico.

Poi Sara abbandona il gioco e molti altri ancora in gara stanno pensando di abbandonare. Inoltre, alcuni telespettatori trovano che questa edizione sia noiosa e con poche dinamiche. Per questo motivo Alfonso Signorini sta pensando a dei nuovi concorrenti da far entrare al più presto nella Casa.

Ci saranno dei grandi ritorni, ma vediamo di chi si tratta

Grandi ritorni nella Casa del GF Vip 7: svelati i nomi dei nuovi concorrenti

Alfonso Signorini e la produzione del GF Vip 7 stanno pensando a dei nuovi nomi di personaggi famosi da far entrare nella Casa.

C’è bisogno di qualcosa di dinamico nel reality show che crei più coinvolgimento. Ecco perché il conduttore ha pensato ad un grande ritorno.

Avete indovinato? Si tratta di Alex Belli, attore che nella scorsa edizione del GF Vip ha creato molte dinamiche e scoop nella Casa, mente Antonino Spinalbese inizia a provare dei nuovi sentimenti.

A rivelare la notizia ci pensa il re del gossip, Amedeo Venza. “Il GF Vip è alla ricerca disperata di vipponi single da far entrare per creare dinamiche di coppia!” scrive l’uomo suo suo profilo Instagram e continua: “Attenzione: forse c’è un suo ritorno! Potrebbe spuntare fuori da un momento all’altro” e pubblica uno scatto di Alex Belli.

Questa è tuttora una ipotesi e non è ancora arrivata nessuna conferma o smentita. L’attore, però, non dovrebbe essere l’unico personaggio Vip che torna nel reality.

Anche Dayane Mello potrebbe tornare nella Casa. Lei partecipò alla quinta edizione e, oltre ad essere molto bella, il suo sangue sud americano crea caos nel gioco.

Tra i nomi dei futuri concorrenti troviamo anche una ex fiamma dei due gieffini Daniele Dal Moro e Antonino Spinalbese. Si tratta di Helena Prestes, ex partecipante di Pechino Express in coppia con Nikita.

Poi troviamo ance un ex fidanzato della Prati, Max Bertolani, ma anche la ex tronista di Uomini e Donne, Teresa Langella.

Anche la contessa De Blank e potrebbe tornare anche Luca Onestini, gieffino nella seconda edizione del reality show, mentre la Bruganelli fa un brutto tiro a Signorini.

Io sono entusiasta per tutti tranne che per Alex Belli. Diciamo che la scorsa edizione del GF Vip mi è bastata per tutta la mia vita.

Entreranno nuovi concorrenti nella Casa, ma ancora non sappiamo i nomi ufficiali. Sicuramente ci saranno grandi ritorni