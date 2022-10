Test, cos’è che rimane attraente anche quando è buio?

Il test del giorno ti lascerà senza parole, chissà cos’è che rimane attraente anche al buio, sarai tu? Fatti una risata e rispondi correttamente!

I giochini più appassionanti sono quelli inusuali, o di cui comunque non ti aspetti la risposta. L’essere scontati, non fa decisamente per noi, anzi cerchiamo sempre di proporti qualcosa di assurdo e divertente! Il test di oggi ha a che fare con la logica, ma non è così immediata la sua risoluzione. Pensa un po’ a cosa si riferisce, noi alla fine dell’articolo ti daremo la risposta che cerchi.

Nel rompicapo di oggi bisogna capire di cosa si sta parlando, ragionaci su. Potrebbe essere qualcosa di astratto o un oggetto? Per facilitarti le cose, ti riportiamo con ordine e per intero la consegna, in modo da giocare ad armi pari.

“Rimane attraente anche quando è buio e scende la notte più tenebrosa: cos’è?”

L’attrazione è la parola chiave che ti fornirà la soluzione. Oltre questo indizio non possiamo dirti molto, altrimenti… te lo risolviamo noi? Mettiti in gioco, e vai alla fine dell’articolo se sei ansioso di scoprire la soluzione.

La soluzione del test è facile, anche un bambino lo sa!

Se ti piacciono i rompicapo di logica, ti proponiamo un test in rima davvero innovativo e divertente, non ne farai più a meno, ne vorrai fare altri! Mentre se non ti arrendi e vuoi scovare la soluzione, ecco la risposta esatta! Non perdere tempo, confronta la tua soluzione con la nostra.

Molto probabilmente i tuoi figli o qualsiasi altro bimbo saprebbero rispondere, perché? Non perché posseggano un’intelligenza fuori dal comune, ma perché sanno come ci si diverte! La risata insieme all’attrazione sono gli elementi esilaranti del rompicapo, e sono anche la soluzione.

Un oggetto è attraente, lo ritroviamo anche nella nostra cucina, e persino ai Poli estremi del mondo… potresti anche aver portato questo elemento da un viaggio lontano dal tuo Paese. Hai capito di cosa si tratta? E’ la calamita!

Rimane attraente sempre, qualsiasi sia la situazione, attrae a sé il polo opposto! Insomma, se stai diventando bravo lo avresti risolto subito. Se non ci sei riuscito, allenati ancora un po’ e ci vediamo al prossimo enigma, non mancare.