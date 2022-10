Scoppia la lite al GF Vip, nel cuore della notte i due gieffini esplodono – VIDEO

Nel cuore della notte al GF Vip è scoppiata la lite tra i due concorrenti che non se le sono di certo mandate a dire. Il video mostra tutto.

Il GF Vip non smette mai, e proprio mai, di stupire i suoi fedeli sostenitori con colpi di scena sempre nuovi. Tant’è che loro sanno bene che il bello non avviene quasi mai durante il corso delle due dirette settimanali con Alfonso Signorini ma sempre subito dopo. O peggio: nel cuore della notte.

Tant’è che proprio nelle scorse ore tra due concorrenti è scoppiata una lite poco prima di andare a letto. Il video, in men che non si dica, è diventato virale in quanto c’è chi sostiene ci sia stata una mancanza di rispetto e chi ritiene che il tutto sia nato soltanto per una scenata di gelosia.

Che sia una motivazione oppure un’altra, poco importa perché tra Edoardo Donnamaria Alberto De Pisis è scoppiata la lite nel cuore della notte al GF Vip.

Edoardo Donnamaria e Alberto De Pisis ai ferri corti al GF Vip – VIDEO

Il tutto è nato quando Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, tra l’altro suo padre ci ha tenuto a fare un’importante precisazione nelle scorse ore, hanno deciso di mettersi a letto insieme e di scambiare quattro chiacchiere.

Discussione Albe,Edo e Antonella pt.1

Cotta o non cotta per Edo, Albe ha perfettamente ragione. Se lui o altri vogliono dormire quella è la camera da letto. Se loro due vogliono parlare o altri cazzi andassero da qualche altra parte. La casa è enorme.#gfvip #thepisis #edoberto pic.twitter.com/EgNf2d5tkx — •M🌹• (@xlouehsvoice_) October 21, 2022

Quest’atteggiamento agli occhi di Alberto De Pisis è risultato essere piuttosto maleducato in quanto lui stava cercando di dormire, ma purtroppo non riusciva a chiudere occhio a causa del brusio e per questo motivo ha chiesto loro di uscire se l’obiettivo della serata non fosse quello di riposare. Tra i due è nato un botta e risposta e Alberto ha indicato quello che ai suoi occhi è un atteggiamento immaturo da parte del giovane conduttore di Forum. Tant’è che alcuni utenti della rete lo hanno sostenuto affermando che è stato vittima di un gesto di maleducazione da parte di Donnamaria.

Altri, invece, ritengono che quella di Alberto non sia stata nient’altro che una scenata di gelosa perchè prova qualcosa nei confronti di Edoardo ed anche Antonella sembra sposare questa tesi, ma come staranno davvero le cose tra i due?