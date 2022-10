Ambra Angiolini torna a sorridere, è stata beccata con lui!

L’amore bussa forte alla porta di Ambra Angiolini? Ve lo sveliamo noi, ecco con chi è stata beccata: nessuno avrebbe mai pensato di vederli insieme!

La cantante ed attrice più iconica di XFactor, Ambra Angiolini torna sulla scena del gossip per via delle sue relazioni amorose rocambolesche. E’ una Donna con la D maiuscola, perché ha sempre dato una certa importanza ad un vissuto non proprio semplice, dandogli la giusta voce. Oggi raccontiamo un evento che probabilmente la vedrà felice in futuro, ecco di cosa si stratta.

Ambra Angiolini è stata legata sentimentalmente con personaggi famosi e di un certo peso mediatico. La relazione più duratura è stata quella con Francesco Renga, da cui è nata anche la figlia, Iolanda.

In seguito, è stata vicina a Massimiliano Allegri, il quale si è rivelato una delusione senza precedenti. Ad oggi, la giudice di XFactor sembrava non volere avere più niente a che fare con l’amore, invece i fatti dimostrano altro…

Ambra Angiolini ha un nuovo amore? Ecco chi è

Quello che è certo è che l’attrice è amatissima dal pubblico, ma ha sofferto molto nella sua vita. Ambra Angiolini ha vissuto molti drammi personali, fino ai nuovi retroscena sulla rottura con Massimiliano Allegri. La notizia di oggi potrebbe essere per lei una boccata d’aria fresca, o meglio una Destinazione Paradiso, assolutamente meritata. I fan sono impazziti all’idea di vederli insieme!

Ci sarà un lieto fine per due che come loro sono sempre rimasti fregati? I fan non vedono l’ora di vederli insieme, e ufficializzare il presunto flirt che li ha visti insieme. Lei bella e sfortunata, e lui decisamente bello e dannato: è o no il lieto fine che tutti vorrebbero accadesse?

Gianluca Grignani è un artista maledetto, non ci sono stati suoi eredi, nonostante sia stato per un bel po’ lontano dalle scene. I problemi di alcolismo e abuso di sostanze non sono più un mistero, e lui se ne fa portavoce ricordando di non abbandonare chi ne soffre.

Anche Ambra ha vissuto problemi psicologici e fisici importanti, ha spesso sensibilizzato il pubblico rispetto la bulimia, disturbo del comportamento alimentare. Sembrano due anime fragili che insieme potrebbero finalmente stare bene.

Sono stati visti insieme in una serata milanese, ma senza scambiarsi effusioni e baci. Quindi, potrebbero essere semplicemente amici, ma che soddisfazione nel vederli felici insieme? Restiamo aggiornati!