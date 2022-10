Test del portone: scegli il tuo preferito e scopri cosa cerchi in amore

Scegli un portone e scopri cosa cerchi in amore con questo semplice test

C’è chi ancora crede nell’amore e chi mente. Anche se abbiamo sofferto, non possiamo smettere di emozionarci davanti ad una coppietta che si bacia per strada. Siamo ancora un po’ tutti sognatori e non vediamo l’ora di trovare una persona adatta a noi.

Come capirlo, però, senza farsi un esame di coscienza? E’ per questo che oggi ti proponiamo il test del portone. Tu dovrai solamente scegliere il tuo preferito e scoprirai finalmente cosa cerchi in amore.

Andiamo a valutare le varie possibilità

Test: scegli un portone e scopri cosa cerchi in amore

In questo test del portone ti mettiamo di fronte a quattro possibilità. Scegli quello che più ti piace e leggi la risposta corrispondente al numero optato.

Ma prima, iniziamo a conoscerci!

1) Verde

Il colore che hai scelto rappresenta la natura. Per quanto riguarda le emozioni, spesso viene associato alla sicurezza, infatti viene contrapposto al rosso.

Ciò ci fa pensare anche alla tenacia, la stabilità e la speranza.

Nelle store d’amore sei una persona semplice, ti basta poco per essere felice. La fedeltà per te è tutto e sei molto gentile ed innocente.

2) Giallo

Hai una mente molto aperta e sei anche creativa. Sensuale, empatica e molto affettuosa sei pure brava in qualsiasi attività. Se una cosa ti piace, riesci sempre ad eccellere.

In amore sei molto romantico. Hai bisogno di attenzioni verbali e tattili. Coccole, baci e carezze devono fa parte della tua routine giornaliera. Per questo motivo, sei molto esigente e cerci una persona che abbia una forte indole che sappia proteggerti, diverti e… farti innamorare.

3) Rossa

Questo colore viene utilizzato nel pericolo. Ciò ci rivela che sei una persona solare e gioiosa. Occhio, però, perché tu vai da un estremo all’altro, sei un pochetto lunatico.

Coraggioso, levigato e sorridente, potresti diventare triste tutto di un colpo.

In amore, hai bisogno di una scintilla che non si spenga in pochi giorni. Se inizia qualcosa, lo fai in modo costruttivo e duraturo. Se ti devi fermare, lo fai solo se ne vale la pena.

4) Ferro

Tu sei un maniaco della perfezione. Per questo motivo analizzi nel dettaglio la persona che ti trovi di fronte. Ciò ti porta ad essere considerato un po’ freddo, ma se trovi qualcuno con cui ti trovi parti subito all’attacco.

Ami lottare per quello in cui credi e ti piace fare il primo passo, perché è proprio nella tua indole. Vuoi avere il controllo della situazione, ma essere anche libero. Ti piace chi invade poco i tuoi spazi e che ti sappia ascoltare e capire