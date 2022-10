Francesco Totti e il bacio esclusivo: l’ex calciatore esce allo scoperto

Ex calciatore esce allo scoperto: Francesco Totti e il bacio esclusivo

Francesco Totti sta riiniziando una nuova vita. Dopo aver deciso i separarsi con sua moglie Ilary Blasi, ha iniziato una frequentazione con Noemi Bocchi.

I due si sono iniziati a frequentare in teoria dallo scorso Capodanno, quindi quando il calciatore stava ancora con la Blasi.

Si sa poco o nulla sulla loro storia e di come stiano andando questi mesi dopo la rottura della coppia Vip, ma Francesco Totti esce allo scoperto.

Ecco il bacio esclusivo, ma vediamo di cosa sto parlando

E’ noto a tutti che Francesco Totti adesso fa coppia fissa con Noemi Bocchi. I due sono anche usciti allo scoperto per il compleanno dell’ex calciatore.

I festeggiamenti si sono svolti proprio a casa di Noemi e tra gli invitati c’era anche Chanel, figlia di Francesco.

Ormai anche i fan della coppia hanno smesso di sperare: tra Francesco e Ilary non ci sarà un dolce ritorno, almeno per adesso.

I due stanno per iniziare una battaglia legale in una separazione complicata, ma l’ex calciatore vuole solamente uscire allo scoperto, mentre Totti è pronto al grande passo.

Totti ha riiniziato a mostrarsi su Instagram e non ha più voglia di nascondersi. Ecco che i paparazzi di Gente scattano delle foto esclusive di Francesco e Noemi.

I due si trovano a Santa Severa, ristorante amato dall’ex calciatore dove ha appena festeggiato il suo compleanno e dove fece la proposta di matrimonio a Ilary.

E’ facile per i fotografi beccare la coppia in fragrante, perché è un posto molto amato da Francesco. E qui si scambia dei baci con Noemi sotto gli occhi di tutti, mentre il video fa impazzire il web. In compagnia dei loro amici e con molti sguardi complici, i due fanno tutto alla luce del sole.

Francesco Totti sa che dovrà affrontare un futuro divorzio molto difficile e per questo ha bisogno al suo fianco sia dei suoi amici che di qualcuno che lo ami. Noemi Bocchi è lì per lui e non ha più voglia di nascondersi. Il bacio esclusivo mette a tacere il web, eccoli che escono allo scoperto