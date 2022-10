Ilary Blasi, ennesima batosta da parte di Totti: pronto a grande passo con Noemi

Ilary Blasi ha ricevuto l’ennesima batosta dopo la rottura con Francesco Totti. Lui è pronto al grande passo con Noemi Bocchi.

Ilary Blasi è pronta a ricevere l’ennesima batosta da parte di quello che a breve diventerà il suo ex marito. Ovviamente stiamo parlando di Francesco Totti, che ora ha ritrovato la felicità al fianco della sua nuova compagna Noemi Bocchi.

Secondo quanto riportato dagli ultimi gossip, l’ex capitano della Roma starebbe facendo le cose sul serio con la Bocchi e non sarebbe soltanto un amore passeggero come invece in molti hanno insinuato. Tant’è che sarebbe pronto a fare il grande passo con lei, segnando l’ennesima batosta per la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Francesco Totti serve una batosta ad Ilary Blasi, dimostrando ancora una volta a tutti quanti che la relazione che lo unisce a Noemi Bocchi è più seria e solida che mai.

Francesco Totti pronto al grande passo con Noemi dopo la rottura con Ilary Blasi

Francesco Totti, che di recente ha scoperto la cifra folle spesa da Ilary Blasi, starebbe facendo le cose sul serio con la sua nuova compagna e a rivelare come stanno le cose, come da qualche tempo a questa parte da quando ha annunciato la notizia del divorzio, ci ha pensato il suo migliore amico Alex Nuccetelli che ha spifferato tutto ai microfoni di The Pipol.

“Un figlio con Noemi può accadere, certo. Perché no? Non mi sorprenderei. Francesco ha sempre tenuto tantissimo alla famiglia” ha esordito l’ex marito di Antonella Mosetti durante il corso dell’intervista che ha rilasciato al portale. “Totti è un uomo alla ricerca della stabilità e di una dimensione familiare, non è un tipo da pura evasione“ ha poi proseguito, dando maggiori dettagli sulla vicenda.

“Ha scelto infatti una donna già strutturata che ha a sua volta una famiglia e dei figli e dei principi saldi come i suoi” ha dichiarato. “Lui ha una profonda voglia di famiglia allargata” ha infine concluso, mentre l’ex capitano della Roma almeno per il momento ha preferito proseguire per la strada del silenzio senza sbilanciarsi in merito alle questioni private della sua vita.