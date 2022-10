Ad Amici 2022 sta succedendo il finimondo, i giovani talenti sono in balia di emozioni forti, e gli scontri sono incontenibili.

Anche ad Amici di Maria De Filippi le cose si mettono davvero male. L’edizione corrente del 2022 è contraddistinta da innumerevoli alti e bassi, molti dei quali repentini e sconvolgenti. Sono soprattutto i retroscena a lasciare di stucco il pubblico a casa, poiché “dietro le quinte” scoprono i lati nascosti di alcuni talenti che tutto sembravano, meno quello che è venuto fuori dal filmati. Ci saranno provvedimenti?

La situazione si scalda, e tra le bugie sgamate ci sono delle dolorose verità che alcuni talenti dovranno affrontare. D’altronde il mondo dello spettacolo è imprevedibile, ed è anche una gabbia di matti che si fa guerra con costanza.

Chi sarà il più duro? Di certo, c’è chi ha sconvolto tutti, perché sembrava molto più docile degli altri, quasi indifeso.

Amici 2022, arrivano le verità più inattese del daytime!

Anche ad Amici 2022 il clima si scalda parecchio, non è soltanto colpa degli insegnanti, come l’ultimo scontro tra insegnanti che ha scatenato il caos. Persino i più giovani ci mettono il loro zampino. Le antipatie e l’immaturità possono entrare in gioco, e con esse anche la tensione per la competizione.

Tutti sono stati tirati in ballo, ma i due chiacchieroni che la notte invece di dormire parlano di alcuni compagnia sono Andre e Piccolo G.

Immediatamente il web si è diviso tra chi non ha visto nulla di male, se non constatazioni tra compagni, e chi invece non ha per niente apprezzato quanto detto. Tommy Dalì e Wax sono tra quelli che hanno preso peggio le loro parole, perché criticano i compagni di incoerenza, dato che di solito li apprezzano.

Il primo è stato definito un cantante bravo, ma con la voce stridula, il secondo invece come parecchio stonato.

Nello specifico, hanno chiacchierato su chi secondo loro potrebbe andare al serale. Andre non prova alcuna simpatia per Aaron che giudica falso sotto ogni punto di vista, fingendosi modesto anche quando non lo è, e spontaneo quando le sue mosse sono state magistralmente preparate persino quando canta.

Entrambi però i cantanti chiamati in causa credono che sia pronto per i serale. Non pensano lo stesso per NDG che reputano anonimo, per non parlare di Niveo che neanche considerano possa arrivarci. Alla fine, proprio quest’ultimo non ha dato alcun peso alle parole sentite, anzi è stato l’unico a non pensarci, e a sembrare sereno.

Gli altri se la sono legata al dito, e non mancheranno prossimi scontri.