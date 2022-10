“Barbara d’Urso? Un cess* mai visto!”: la gieffina sbeffeggia la conduttrice in diretta

By

Barbara d’Urso è stata offesa dalla concorrente di Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip.

Barbara d’Urso nelle scorse ore è stata protagonista di uno scivolone fatto nella casa più spiata d’Italia del GF Vip, dove una delle concorrenti di Alfonso Signorini è duramente schierata contro di lei pronunciando parole che non le fanno di certo onore.

La bella conduttrice partenopea almeno per il momento ha deciso di replicare di fronte alle gravi offese ricevute, ma gli utenti della rete hanno mostrato tutto il loro malcontento nei confronti di Elenoire Ferruzzi che non solo ha offeso la d’Urso ma anche affermato, questo è più che legittimo, di preferire i programmi offerti dalla concorrente facendo anche il nome di Mara Venier, che da qualche tempo a questa parte con la sua Domenica In è diventata la spina nel fianco di Mediaset.

Barbara d’Urso è stata offesa da Elenoire Ferruzzi che non si è affatto risparmiata durante il corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia del Grande Fratello Vip.

Elenoire Ferruzzi offende Barbara d’Urso al GF Vip: “Una brutta donna”

Elenoire Ferruzzi durante il corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, dove dopo la diretta è scoppiata la crisi, ha speso gravi e pesanti parole nei confronti di Barbara d’Urso, offendendola non solo dal punto di vista professionale ma anche quello umano andando a commentare il suo aspetto fisico. Proprio come fece con Sonia Bruganelli.

“Un cess* mai visto“ ha esordito la concorrente di Alfonso Signorini prima dell’ultima diretta di questa settimana. “Una brutta donna. Donna orrenda“ ha poi proseguito non andandoci di certo leggera. “Non la reggo quella persona. Io la domenica non guardo nulla, la televisione è spenta perché odio guardare sia l’una che l’altra” ha subito aggiunto, rendendo chiara la sua posizione.

“Ma se proprio devo guardare guardo la Venier, è un altro mood” ha dichiarato senza troppi peli sulla lunga per poi concludere con: “A me non mi ha mai invitata nei suoi programmi, però intanto mi imita tutti i video!” ha confidato ai suoi compagni di viaggio accusando Barbara d’Urso di averle copiato i video.