Spunta la clamorosa verità sul fidanzato di Nikita Pelizon: chi è!

Il Grande Fratello Vip 7 sta andando alla grande. Il reality show condotto di Alfonso Signorini propone sempre tematiche e storie diverse.

Come promesso dal conduttore durante la puntata di lunedì, questa sera scopriremo alcuni dettagli sul passato di Nikita Pelizon. Lei è una influencer nota per le sue partecipazioni ad Ex on the Beach e Pechino Express.

La gieffina è entrata nella Casa da single, ma la scorsa settimana è arrivato un aereo per lei da un ragazzo misterioso. Lui avrebbe intenzione di incontrare Nikita, ma lei deve ancora rifletterci.

Scopriamo insieme chi è il fidanzato della Pelizon

Durante la puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha deciso di rivelare una clamorosa verità a Nikita Pelizon.

Il conduttore ha ricevuto più di un messaggio da un ragazzo che si definisce il fidanzato della gieffina.

“Il tuo ragazzo mi ha scritto. Ha scritto proprio a me inviandomi un messaggio privato. Mi ha mandato un su messaggio su Instagram ieri” rivela Alfonso e continua: “Lui si è presentato come fidanzato. Mi ha detto che si sente molto legato a te. Io non gli ho ancora risposto, perché volevo chiedere a te se poterlo fare, se poterlo invitare“.

Dopo questo discorso, Signorini chiede a Nikita se le farebbe piacere incontrare questo ragazzo misterioso, mentre spunta un nuovo ex nel passato amoroso di Antonella Fiordelisi.

L’influencer è rimasta molto sorpresa a questa notizia proprio come quando ha visto arrivare un aereo per lei. Stando nella Casa ha capito di essere legata a questo uomo più di quanto potesse immaginarsi.

Nikita decide di dare la sua risposta durante la puntata di stasera e sembra che abbia voglia di incontrare il suo fidanzato, mentre parla la ex fidanzata di Marco Bellavia.

La gieffina è spiazzata e decide di farlo “rimanete un po’ sulle spine“.

La ragazza è lusingata, ma anche molto stranita. In un momento della sera, Nikita si sfoga con Attilio, Giaele e Amaurys in giardino.

“Onestamente non capisco. Prima che io entrassi mi diceva che non voleva minimamente finire sui giornali o andare in televisione e adesso succede questo?” si domanda la gieffina e conclude: “Sì mi ha mandato un segnale e ok, però prima non voleva proprio apparire me l’ha detto“.

Nikita Pelizon non se l’aspettava proprio. Il suo fidanzato misterioso ha voglia di incontrarla, ma la gieffina accetterà? Non ci resta che guardare la puntata di stasera del GF Vip 7