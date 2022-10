Elenoire Ferruzzi viene sbugiardata: quello che ha detto le si ritorce contro

Quello che ha detto le si ritorce contro: Elenoire Ferruzzi viene sbugiardata

Elenoire Ferruzzi è una concorrente del GF Vip 7, nonché icona LGBT. La donna fa parte della Milano bene e non ha problemi di parlare dei suoi agi anche nella Casa più spiata d’Italia.

La gieffina ha raccontato una verità che le si è ritorta contro. Elenoire pensava di essere riuscita a cavarsela, ma il web sempre molto attento la sbugiarda.

Vediamo insieme quale falsità ha rivelato Elenoire

Elenoire Ferruzzi si trova nella Casa del GF Vip 7 da un mese. La donna si sta mettendo in gioco e ha dato prova di essere molto sensibile, ma anche forte.

Questo è dato dal suo passato difficile che però la resa la donna fortunata che è oggi.

In un momento di relax, la Ferruzzi svela di vivere una vita molto agiata a Milano. La gieffina rivela di avere una casa nella zona pregiatissima di CityLife.

Oltre al costo della sua dimora, Elenoire deve pagare anche 2mila euro di spese condominiali, mentre spunta la confessione della ex fidanzata di Marco Bellavia.

Lei è nata in un paesino sul Lago Maggiore e solo dopo aver acquisito notorietà si è potuta permettere una casa nella zona più rinomata di Milano.

“Ho due ingessi: uno in una via e l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono, lei sta lì” confessa Elenoire in tutta tranquillità.

A quanto pare, la gieffina ha una palestra in casa anche se ce ne sono due a disposizioni di tutti nel condominio. Inoltre, ha la possibilità anche di utilizzare una piscina privata.

Ecco però che Elenoire viene sbugiardata dal web. Un utente scrive la verità alla regina del gossip, Deianira Marzano.

A quanto pare la gieffina vive in una zona popolare di Milano. “Non vive a CityLife, è una bufala. Vive in una zona popolare di Milano. Vivo qui, ti assicuro che è vero” confessa l’utente, mentre arriva la crisi dopo il GF Vip.

A quanto pare la Ferruzzi vive in un piccolo appartamento di una casa popolare con “due finestre in croce“. Le parole della gieffina le si sono ritorte contro, ma quale senza ha avuto raccontare questa bugia?

Molte persone nel web dicono che la icona LGBT riferisca molte falsità e sembra che anche questa volta abbia peccato di ingenuità. Elenoire Ferruzzi viene sbugiardata dal mondo social