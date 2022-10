I segni zodiacali più fortunati del giorno: pensi che ci sia anche il tuo?

Quali saranno i tre segni zodiacali più fortunati di oggi? Questa è una delle classifiche più ambite della settimana. Scopriamo insieme dove si trova il tuo segno

Oggi la dea bendata sarà particolarmente generosa con almeno tre segni zodiacali. Nonostante alcune peripezie, oggi sarà una giornata magica per qualcuno. Pensi che possa essere tu? È difficile rispondere a questa domanda, a volte bisogna saper cogliere le occasioni importanti e non lasciarsi trovare impreparati o distratti. Ci sono treni che passano una sola volta nella vita.

Quel giorno potrebbe essere oggi. Se stai aspettando una importante telefonata di lavoro, tieni il tuo smartphone vicino perché potrebbe arrivare, ma dovrai essere bravo a saper fornire le risposte giuste, altrimenti sarà tutto inutile. Sarà una giornata molto fortunata anche per chi cerca l’amore. Se non ora, quando? Ecco la classifica dei segni zodiacali più fortunati di oggi, pensi che il tuo segno si trovi sul podio? Scorri il testo verso il basso e scoprilo.

I tre segni più fortunati di oggi: la classifica

Leone: il terzo posto in classifica è occupato dal segno del Leone. Chi è nato sotto questo segno dello zodiaco ha un carattere molto forte, litiga spesso con gli altri perché è molto competitivo e spesso compie gesti ai limiti della scorrettezza per ottenere un vantaggio personale. Oggi è la giornata giusta per risolvere alcune diatribe con una persona importante ma sarà importante non esagerare e tenere i toni sempre molto bassi.

Scorpione: al secondo posto in classifica troviamo il segno dello Scorpione. Le persone che appartengono a questo segno dello zodiaco sono state brave a non superare mai il limite ultimamente e adesso è arrivato il momento di raccogliere tutto ciò che è stato seminato. Lo Scorpione potrebbe togliersi molte soddisfazioni oggi, soprattutto in ambito professionale. L’importante è non pensare che la strada sia in discesa, alcune conquiste vanno consolidate nel tempo.

Gemelli: è proprio questo il segno zodiacale più fortunato di oggi. Questa è la giornata buona per piazzare una scommessa, senza esagerare con le cifre perché la dea bendata non premia gli avari. Arriveranno buone notizie e probabilmente qualcuno tirerà un sospiro di sollievo dopo un periodo particolarmente buio. Non ti resta che iniziare questa magnifica giornata e godertela fino alla fine, buona fortuna!