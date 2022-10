La decisione di Carlo III ha mandato su tutte le furie Harry e Meghan

By

Continua la guerra tra Harry, Meghan e la Royal Family britannica. Questa volta è stato il Re Carlo III in persona a farli infuriare

Non sembra vedere una fine la querelle tra Harry, Meghan e la Royal Family. Sistematicamente arrivano indiscrezioni, piccole provocazioni o prese di posizione che fanno infuriare una parte o l’altra. In ogni caso, sembra proprio che non ci sia nessuna intenzione di ricomporre la frattura, nonostante alcune dichiarazioni di facciata di Harry e Carlo nell’ultimo periodo.

Una delle primissime dichiarazioni di Carlo III ha tirato in ballo le varie cariche nobiliari da assegnare in futuro. Sembra che il nuovo sovrano abbia intenzione di ridurre quanto più possibile il numero dei titoli, in modo da abbassare le spese. Negli ultimi anni la Royal Family è stata più volte attaccata a causa di alcune spese pazze ma una decisione di Re Carlo III avrebbe mandato Harry e Meghan su tutte le furie. Ecco cosa è successo.

Carlo nega i titoli ai figli di Harry e Meghan?

Secondo una vecchia legge emanata da Giorgio V, i figli e i nipoti del re possono conservare il titolo di Altezza Reale per tutta la vita. Secondo questa regola, Archie e Lilibet dovrebbero mantenere il titoli di principe e principessa fino all’ultimo dei loro giorni, considerando che il loro nonno è l’attuale sovrano. Ma sarà veramente così? Sembra che questa vicenda potrebbe accendere nuovamente la polemica tra Harry, Meghan e la Royal Family.

Katie Nicholl, esperta di vicende legate alla Royal Family, ha affermato che Carlo avrebbe posto una condizione per assegnare i titoli nobiliari ai figli dei Sussex: Harry e Meghan “dovranno impegnarsi molto e rispettare la corona britannica in futuro”. Forse è questo il motivo del dietrofront di Harry sulla pubblicazione del suo libro di memorie. I duchi dovranno mantenere un profilo basso, ci riusciranno?

Meghan Markle non è mai stata abituata alle imposizione, anche per questo motivo ha deciso di lasciare il Regno Unito per trasferirsi negli Stati Uniti d’America. I Duchi di Sussex dovranno rispettare le imposizioni di Carlo III se vorranno mantenere i titoli nobiliari, la legge di Giorgio V prevede che sia comunque il re ad esprimere l’ultima parola. Quale sarà la reazione di Harry e Meghan?