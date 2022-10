Morta ogni speranza, Maria De Filippi ha deciso: non c’è più nulla da fare

Maria De Filippi ha preso la decisione che purtroppo spegne ogni speranza nel cuore del pubblico: ormai non c’è più niente da fare.

Maria De Filippi aveva lasciato i suoi fedeli sostenitori con il dubbio, ma purtroppo ora a distanza di diversi mesi arriva il gesto che conferma ogni cosa lasciato purtroppo intuire che non ci sarà nulla di buono.

La notizia, ovviamente, riguarda il futuro di Temptation Island, il programma che per diversi anni ha visto coppie mettere a dura prova il loro amore e al tempo stesso vedere single trovare la propria anima gemella. La trasmissione purtroppo quest’anno non ha visto la luce e in rete ci sono state diverse rassicurazioni in cui si affermava che prima o poi sarebbe tornata.

Oggi purtroppo è possibile affermare l’esatto contrario in quanto il gesto di Maria De Filippi spegne ogni speranza lasciando presagire che purtroppo non ci sarà nessun’altra edizione del programma condotto da Filippi Bisciglia e realizzato dalla Fascino, la società della conduttrice.

Temptation Island cancellato definitivamente: il gesto di Maria De Filippi non lascia dubbi

Temptation Island è stato uno dei programmi più forti e amati realizzati da Maria De Filippi, che ha dovuto fare i conti anche con l’ex tronista che ha messo un punto alla storia d’amore più importante della sua vita, ma purtroppo a causa di alcune motivazioni interne si è deciso di non mandarlo in onda quest’anno.

In molti speravano che potesse tornare durante il corso della prossima stagione, ma purtroppo un recente gesto conferma che il programma non vedrà più la luce. Che cos’è successo? Nelle scorse ore sono stati cancellati gli account ufficiali della trasmissione che avevano un certo seguito sulle piattaforme digitali.

Questo gesto purtroppo lascia decisamente poche interpretazioni e non vuol dire altro che la produzione non è interessata, oppure non ha potuto per motivi di cui nessuno è al momento a conoscenza, proseguire con la messa in onda della trasmissione. Decisamente un brutto colpo per i telespettatori che speravano di poter rivedere almeno durante il corso della prossima stagione televisiva numerose coppie mettere alla prova il loro amore ma così purtroppo non sarà.