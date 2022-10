La delusione è tanta, l’ex GF Vip non ha parole per quanto accaduto: spara a mille e non le manda a dire! Niente è come prima, anzi la situazione degenera.

Il reality più controverso di sempre è il GF Vip, e tutti i concorrenti compresi gli ex, ne rimangono inesorabilmente legati. Il percorso fatto all’interno della casa è così intenso e travolgente, che finisce in qualsiasi caso per lasciare il segno. Ad oggi gli ex vipponi danno spesso voce ai loro pensieri, e quello di questa protagonista è preso molto in considerazione, perché amatissima e salta fuori come un fulmine a ciel sereno.

Niente è destinato a restare uguale al GF Vip, perché le sorprese sono tante e repentine, ma anche le confessioni non sono da meno. L’ultima dell’ex concorrente non se la aspettava nessuno, il web si divide.

Saltano fuori nuovi retroscena su quello che pensa, e fa ulteriore chiarezza rispetto al alcune verità.

Amara confessione di ex GF Vip, incredibile news

Diciamo che il GF Vip ha fatto più traffico che altro, l’intrattenimento è stato contraddistinto da molte più liti del previsto. Per una coppia è arrivata una crisi turbolenta proprio dopo il reality, nessuno ci avrebbe mai potuto credere. Così, reduce dagli ultimi avvenimenti in casa, l’ex gieffina afferma qualcosa di inedito e sconvolgente.

A parlare è proprio lei, Jessica Selassié, la maggiore delle tre Principesse d’Etiopia. L’ex gieffina e vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, è stata intervistata da Turchesando, Radio Cusano Campus, ed è qui che sgancia delle bome inedite.

Intanto, fa chiarezza sul rapporto con Barù. Con l’ex gieffino condivide una grande complicità ed amicizia, e che tra loro due i rapporti sono positivi, ma senza andar oltre l’amicizia. Gli altri vipponi Giucas, Miriana Gianmaria, sono ancora dei suoi grandi amici, e passano molto tempo insieme.

In virtù di questa amicizia così forte, la gieffina è sconvolta da quanto accaduto al caso di Marco Bellavia. Non le è piaciuto per niente quello che ha visto, ricordando anche episodi in cui la stessa sorellina Lulù piangeva di notte per la tristezza e malessere psicologico.

Rammenta che tutti le stavano accanto ed erano unitissimi. Soprattutto è rimasta delusa da Elenoire Ferruzzi, una delle sue preferite all’inizio, ma che adesso si è rivelata per come non si sarebbe mai aspettata. Infatti, pensa che il problema di quest’anno sia il cast, poco azzeccato.

Infine, le è stato chiesto se tornerà in tv, magari al format L’Isola dei Famosi, non si è mostrata estranea a questa idea, pur affermando che si tratta di un reality molto più difficile da affrontare rispetto il GF Vip.