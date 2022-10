Gli strani metodi dell’anziano farmacista: riesci a risolvere il test?

Risolvi questo test di logica e ragionamento e dimostra quanto vali veramente. Hai soltanto sessanta secondi per fornire la risposta esatta

In una vecchia farmacia lavorano il proprietario e un dipendente. L’attività si trova in un paesino di montagna ed è l’unica nel raggio di diversi chilometri. Purtroppo la farmacia non ha grossi mezzi, gli strumenti sono abbastanza attempati e alcuni di essi non funzionano perfettamente. L’esperienza dell’anziano proprietario riesce a sopperire a tutte le lacune, anche se a volte con dei metodi un po’ strani e atipici.

Ieri il farmacista anziano ha chiesto al suo collaboratore di prendergli dieci ml di un farmaco da un boccione, suggerendogli di fare cinque travasi. Il ragazzo si è recato nel retrobottega e ha visto due vecchi recipienti da mezzo litro. Sul primo non si vedeva più nessun segno, sul secondo si leggevano a malapena le tacche corrispondenti a 190, 250 e 320 ml. Come ha fatto il ragazzo ad accontentare la richiesta del suo datore di lavoro? Ragiona con calma e poi rispondi, trovi la soluzione del test qui sotto.

La soluzione del test

Rispondere in maniera corretta a questo test di logica e ragionamento non è facile, anche perché abbiamo inserito diversi dettagli che potrebbero trarti in inganno. Credi di averli trovati? Bene, qualora fosse veramente così, vuol dire che adesso conosci la soluzione di questo test e sei pronto per passare al prossimo, possibilmente aumentando la difficoltà dell’enigma.

Se, al contrario, sei ancora indeciso o non conosci la risposta esatta, dovrai avere ancora un attimo di pazienza e forse ti converrebbe allenarti con altri test simili a questo in futuro, vedrai che migliorerai sicuramente. È molto importante sottolineare che questo test non ha alcuna validità scientifica, si tratta di un semplice passatempo per le nostre lettrici ed i nostri lettori. Ecco la soluzione del test.

Ecco i cinque passaggi che il ragazzo ha fatto per accontentare la richiesta del vecchio farmacista:

ha svuotato il primo recipiente e ha riempito completamente il secondo recipiente.

A questo punto, il ragazzo sapeva di avere 320 ml nel recipiente senza tacche.

ha estratto 60 ml dal primo boccione, lasciandone 190, mentre nel secondo c'erano sempre gli altri 70 ml;

ha versato altri 60 ml dal secondo recipiente verso il primo, fino al raggiungimento di 250 ml.

A questo punto, nel secondo recipiente c’erano esattamente 10 ml e il ragazzo aveva rispettato la richiesta di completare l’operazione effettuando cinque travasi.