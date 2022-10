Squalifica al GF Vip 7: Lei non si doveva permettere

Lei non si doveva permettere: squalifica al GF Vip 7

Il Grande Fratello Vip 7 è ricco di colpi di scena. Ogni puntata ci tiene con il fiato sospeso fino all’ultima nomination.

C’è chi ha già palesato la propria strategia, chi se la vive così come viene e chi invece preferisce ancora guardare dall’esterno ed esporsi poco.

Qualsiasi sia stata la strategia di questa gieffina, adesso rischia grosso. La squalifica è dietro l’angolo e il web è furioso.

Vediamo insieme cosa è accaduto al GF Vip 7

Cristina Quaranta non si doveva permettere: squalifica al GF Vip 7

Cristina Quaranta è un ex volto di Non è la Rai, nonché attuale concorrente del GF Vip 7. La donna rischia grosso nelle ultime ore.

La Quaranta sa il fatto suo e si definisce molto schiette e sincera. Ciò l’ha portata ad avere molteplici scontri nella Casa.

Soprattutto, la gieffina non adora molto il comportamento di Nikita Pelizon che ha sempre un sorriso stampato sulla faccia, mentre spunta la verità sul suo misterioso fidanzato.

Cristina crede che l’influencer sia falsa e che si diverta solamente a provocare. In realtà, la ragazza utilizza la risata come metodo di difesa, un po’ come se fosse una risposta nervosa ad una aggressione o per l’imbarazzo.

La Quaranta non riesce a capire il comportamento di Nikita e si sfoga con Patrizia, Wilma e Giaele.

“Se io discuto con te e tu sei inc***a con me e io sto tutto il tempo così (ridendo, ndr) a te ti fa piacere o pensi che ti stia prendendo per il c***o?” si domanda la gieffina.

Patrizia, amica di Nikita, prende le difese della gieffina e cerca di spiegare la sua personalità a Cristina. La Rossetti non pensa che la Pelizon rida per dare fastidio, ma tutt’altro.

La coinquilina continua a non crederle e lo sfogo diventa sempre più sentito.

Cristina vuole proprio far comprendere le sue discussioni con Nikita tanto da inscenarle una con Giaele. E’ proprio dopo questo suo discorso che il web si è infuriato.

“Ok: ‘Sei una cretina, deficiente, mong***e, str***a‘. Ridi, ridi… ma ridi, devi ridere” commenta la Quaranta e conclude facendo il verso a Nikita: “Così fisso. Non mi stai prendendo per il c**o, Patrizia?”

I social sono impazziti e richiedono la squalifica della gieffina. Secondo loro non si può utilizzare il termine mon***e in televisione. Oltretutto viene utilizzato in modo offensivo come se fosse una parola normale. Il web si infuria e non vede l’ora che la produzione del GF Vip 7 prenda dei provvedimenti, mentre scoppia la crisi tra loro due.

Proprio durante la puntata di ieri sera arriva la decisione di Alfonso Signorini. Dopo aver parlato del suo scontro con Nikita, il conduttore “appunta” la parola utilizzata da Cristina.

Lei si scusa subito dopo aver capito che cosa aveva combinato, ma il pubblico non la perdona e la elimina dalla Casa con l’ultimo televoto della settimana.

Cristina Quaranta non rischia la squalifica, ma i telespettatori segnano la fine del gioco. La gieffina lascia il reality show