Rissa sfiorata nella notte al GF Vip 2022: la regia censura, ma l’audio svela tutto

Rissa sfiorata nella notte nella casa del GF Vip 2022: la regia censura, ma l’audio svela tutto. Volano parole grosse tra i vipponi.

Notte di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dove, al termine della puntata con Alfonso Signorini che ha decretato l’eliminazione di Cristina Quaranta, è stata sfiorata la rissa tra due concorrenti. Tutto è accaduto intorno alle tre di notte quando in giardino, Antonino Spinalbese, Carolina Marconi, Giaele De Donà e Luca Salatino hanno sentito delle urla provenire dall’interno.

La voce in questione era di Amaurys Perez, protagonista di una durissima lite con Charlie Gnocchi. Le urla e il tono di Amaurys hanno spinto Antonino, Carolina, Giaele e Luca a correre in casa. La regia, tuttavia, ha censurato le immagini, ma l’audio lasciato aperto ha svelato cos’è successo tra Amaurys e Charlie.

Lite furiosa tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi al GF Vip 2022; volano parole forti

Durissimo scontro nel cuore della notte tra Amaurys Perez e Charlie Gnocchi che le telecamere del Grande Fratello Vip 2022 hanno censurato senza, tuttavia, chiudere l’audio che ha svelato cos’è accaduto.

“Tu parli solo di c*zzate Charlie! Mi hai rotto il c*zzo non ti avvicinare! Mi hai rotto il c*zzo!”, ha urlato Amaurys. In giardino, poi, Perez si è lasciato andare al seguente sfogo:

“Hanno toccato una cosa a cui tengo tantissimo e non transigo. Sono argomenti che non transigo. I miei principi li difendo a spada tratta. Che non venisse a parlarmi Charlie, io so benissimo chi sono, non mi interessa se sono al Grande Fratello. Io non so recitare. Io a questo tema ci tengo tantissimo: lo sanno i miei figli e gli ospedali, non può venire a intromettersi”.

Attilio Fontana, questa mattina, mentre parlava in giardino con Antonella Fiordelisi, ha svelato ulteriori dettagli: “Amaurys si stava già alterando con Edoardo perchè Edoardo è convinto che, di fronte alle parole di Marco Bellavia, avremmo dovuto tutti stare in silenzio mentre Amaurys non era d’accordo perchè ha detto che essendo testimone di onlus che aiutano i bambini e le persone fragili, non può accettare di far parte di un’azione di bullismo di gruppo”, ha detto il giornalista prima che la regia cambiasse inquadratura.

“Ce l’ha con me perché dice che sono un tuttologo di me*da. Io avevo solo detto di non parlare più di Marco. Lui ce l’ha con me da 10 giorni. Stanotte è sbottato e mi ha dato della me**a mi ha offeso. Sono 10 giorni che Amaurys non mi parla. Stasera mi avrebbe picchiato. Ha anche detto che sono un falso. Io ho solo detto ‘basta non parlate di Marco’. Ma lo dicevo in generale. Ragazzi ve lo ripeto ancora. Abbiamo sbagliato, punto. Non bisogna dire niente. Io questo dicevo prima anche ad Amaurys. Lui è sbroccato solo per questo”, ha poi svelato Charlie Gnocchi sfogandosi con i compagni come riporta Biccy.