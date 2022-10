Amici 2022, tra i due sboccia l’amore, il bacio lo conferma!

By

Non solo passi di danza e canzoni, ad Amici 2022 sta già nascendo l’amore tra due talenti a dir poco unici! Scatta il bacio e i fan sono impazziti.

Nasce una nuova coppia ad Amici 2022? Non sarebbe l’unica visto che già altri due giovani talenti si sono messi insieme agli inizi del programma. La scuola di Maria De Filippi è un ottimo trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo, e soprattutto fonte di apprendimento per i nuovi artisti. Il punto è che al cuor non si comanda, e molti si innamorano anche…

Tra chi è scoppiato l’amore? Dopo il cantante Niveo in squadra con Lorella Cuccarini e Rita la ballerina di Alessandra Celentano, ci sono altri due nomi che stanno facendo impazzire i fan del talent.

Nessuno avrebbe mai potuto credere che si avvicinassero, eppure è successo!

L’amore tra i banchi di Amici 2022, cupido colpisce!

Non solo amore ad Amici 2022, di recente le news sono state tante. Lo scontro in piena diretta ha sconvolto i fan del programma, anche perché questi due personaggi noti non avevano mai avuto un confronto così acceso. Nonostante ciò, ci sono delle grosse novità, ecco di chi si tratta a cos’è successo tra di loro.

Questa volta sono due ballerini a stare insieme, si tratta di Mattia e Maddalena! Lui fa parte del team di Raimondo Todaro, lei di Emmanuel Lo. Entrambi sono amati dal pubblico sia perché talentuosi, che per la simpatia da loro scaturita. Nello specifico, è il ballerino di latini ad essere il più amato, vista la sua partecipazione dello scorso anno.

Nella passata edizione ha dovuto abbandonare il programma a causa dell’infortunio che gli ha giocato la permanenza nella scuola. Quest’anno ha ricominciato alla grande, ed ha trovato un gran conforto nella figura della ballerina.

Lui appena diciottenne, lei ancora minorenne, sono due grandi talenti. La ballerina ha vissuto momenti di sconforto perché nonostante la bravura si è classificata agli ultimi posto durante le gare con i giudici esterni.

Così, consolandosi, sono diventati sempre più vicini, e l’attrazione è scoppiata in un bacio! Com’è scattato tutto? Stavano partecipando ad una gara di ballo con tema “sensualità”, e lui ha vinto ballando proprio per Maddalena.

L’amore è sbocciato ancora una volta, ed i fan non attendevano altro visto che già avevano intravisto un certa complicità tra di loro.