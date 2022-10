Al GF Vip ne succedono di ogni, l’ultima crisi di nervi del gieffino ha stravolto la situazione. Signorini non le manda a dire, anzi è più diretto che mai!

Ad ogni appuntamento con il GF Vip la suspence arriva alle stelle! Questa volta le tensioni sfociano in qualcosa di inaspettato. Viene colpito ed affondato un protagonista del reality che fino all’ultimo momento era passato inosservato. La crisi ha generato delle situazioni inedite all’interno della casa più spiata di Cinecittà.

C’è lo zampino di Signorini, perché è stato proprio il conduttore a dirne quattro al gieffino che è al centro della notizia del giorno. Se al GF Vip succede qualcosa, qualsiasi evento si tratti, questo non passa mai in secondo piano.

Anzi travolge i concorrenti e determina nuove alleanze e situazioni.

GF Vip, il gieffino entra in crisi: la ragione stupisce tutti!

Tra i concorrenti maggiormente presi sotto tiro di recente, c’è Antonino Spinalbese che confessa i suoi sentimenti sconvolgendo tutti, dimostrando di essere un uomo dalla mille sorprese. Le news però non finiscono qui. Oltre lui anche un suo collega e coinquilino sta smuovendo nuove dinamiche, e lo stesso Signorini direbbe: “Finalmente!”

Stiamo parlando dell’influencer Daniele Del Moro! Bello e giovane, è un vero peccato vederlo messo lì, in mezzo agli altri concorrenti, come se fosso un “soprammobile”. Diciamo che non è stato utilizzato questo epiteto, ma di certo è lo stesso conduttore Alfonso Signorini a smuovere le carte in tavola.

Durante l’ultimo appuntamento, più o meno alla conclusione della puntata, ha esortato Daniele e fare qualcosa, perché davvero a momenti ce lo si dimentica!

Ecco che questa “critica” in diretta ha degli effetti di un certo peso. Il giovane proprio perché ha un passato tormentato, non prende bene questa affermazione. La sua storia non la conosceva nessuno prima di quanto dichiarato, cioè che ha avuto dipendenze da alcol e droghe, e solo adesso sta meglio.

Ecco le sue parole, chiare, dirette e senza filtri:

“Ero disordinato, adesso sono ordinato, bevevo, ho smesso di bere. facevo uso di stupefacenti, ho smesso di fare uso di stupefacenti, fine anche di andare in discoteca. Ho fatto tutto quello che potevo per stare bene. Nessuno in realtà sa quanto ho sofferto. Otto anni sono tanti.”

Insomma, si tratta di ben 8 anni di dipendenze, e non sono pochi. Ciò che lo fa soffrire è che non vorrebbe mai parlare di questi argomenti, perché solo sentirne parlare lo fa tornare con la mente indietro nel passato.

Afferma d voler migliorare e di mettercela tutta, infatti dai suoi 14 anni ha vissuto nell’oblio. Si sentiva solo e giudicato, e adesso non vuole che si faccia un “documentario sulla droga”, lui stesso dichiara.