Manuel Bortuzzo torna single: la motivazione gela i fan!

By

Per Manuel Bortuzzo si mette male, la relazione con Angelica Benevieri giunge al capolinea? Ecco la verità di cosa è successo tra loro due.

Da quando Manuel Bortuzzo ha fatto il Grande Fratello Vip, la sua situazione sentimentale è stata più rocambolesca di sempre. Inaspettatamente sembrerebbe proprio essersi detto addio con la Tik Toker Angelica Benevieri, sconvolgendo non poco il pubblico a casa. Sembravano così felici insieme, soprattutto lui era molto preso e deciso a stare con lei. Invece, tutto è finito, e la motivazione lascia tutti di stucco.

Che nel mondo dello spettacolo, di cui Manuel Bortuzzo fa parte, ci siano continui lascia e prendi, con relazioni che nascono e finiscono in poco, è risaputo. In questo caso però i fan dell’atleta e campione di nuoto, ci rimangono molto male, perché speravano il meglio per lui.

I fan più attenti notano dei dettagli che non passano inosservati, li fa andare dritti verso determinate conclusioni. Vi sveliamo di cosa si tratta e com’è accaduto tutto.

Manuel Bortuzzo cambia tutto, la verità sulla rottura

Non è la prima volta che il campione di nuoto ha deciso di rivoluzionare da cima a fondo la sua vita. Di recente, è saltata fuori una notizia che vede Manuel Bortuzzo cambiare i propri piani, aggiungendo la news del giorno però le cose si complicano ancora di più. Tanti aspetti della sua esistenza non sono più quelli di una volta, e anche chi sembrava voler stare al suo fianco, fa ormai parte del passato.

I due piccioncini come si sono fidanzati, velocissimamente, si sono lasciati: Manuel e Angelica si sono divisi per sempre! Qual è la ragione? Soprattutto da cosa i fan hanno riscontrato questa verità?

E’ Angelica a rivelare tutto ai suoi fan mediante una diretta di Instagram. I suoi fedeli seguaci avevano visto che c’era qualcosa che non andava, e alla fine senza filtri e censure, anche per il lavoro che svolge, ha dovuto confessare cos’è successo.

Conferma la rottura, e aggiunge anche quali sono state le ragioni che hanno portato a questa drastica decisione. Secondo la tik toker sarebbe stata colpa di alcuni atteggiamenti da parte del suo ex fidanzato, ecco le sue parole:

“Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni la lasci andare. Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io.”

Si direbbe che Manuel le dedicasse poco tempo, e alla fine aggiunge anche che la loro storia non è mai nata per “fare copertine e avere notorietà”, come molti hanno invece affermato. Una volta fatta chiarezza, volta pagina e inizia un nuovo percorso di vita.

L’atleta sta mantenendo il silenzio, probabilmente non ne vorrà parlare al pubblico.