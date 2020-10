By

Apple iPhone 12 Pro, l’attesa è stata molta ma è ripagata. I nuovi modelli della Casa di Cupertino stanno per arrivare e il preordine è un successo

Il primo dei nuovi smartphone Apple era in preordine da ieri, 16 ottobre 2020, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Infatti è bastata meno di un’ora per esaurire la quota fissata in questa tornata di prenotazioni da tutto il mondo riservata a iPhone 12 Pro.

Il nuovo gioiellino di casa Apple infatti nella mattinata di oggi (17 ottobre) risultava già esaurito con tutto gli operatori. Compreso Iliad che offriva l’opportunità di preordinare online i nuovi iPhone con acquisto in contanti oppure in 30 rate. Apple iPhone 12 e 12 Pro in realtà saranno fisicamente effettivamente acquistabili dal 23 ottobre ottobre prossimo anche sul sito di Iliad. Basta andare nella sezione ‘Smartphone’ e visitarla.

Il prezzo fissato per il lancio è pari a di 1179 euro in una soluzione unica, oppure a rate da 30 euro al mese per 30 mesi più 279 euro di anticipo.

Apple iPhone 12, tutte le date di lancio e i prezzi riservati al pubblico

Il nuovo smartphone di Cupertino potrà essere acquistato in tutte le sue colorazioni che sono bianco, nero, blu, verde e (Product)Red. Invece iPhone 12 Pro, la versione più potente della serie sarà nelle quattro diverse colorazioni Grafite, Argento, Oro e Blu Pacifico.

Ecco il listino prezzi completo:

iPhone 12 Mini

iPhone 12 Mini da 64GB ad un prezzo di 839€

iPhone 12 Mini da 128GB ad un prezzo di 889€

iPhone 12 Mini da 256GB ad un prezzo di 1.009€

Preordini dal 6 novembre – Vendita dal 13 novembre

iPhone 12



iPhone 12 da 64GB ad un prezzo di 939€

iPhone 12 da 128GB ad un prezzo di 989€

iPhone 12 da 256GB ad un prezzo di 1.109€

iPhone 12 Pro

iPhone 12 da 128GB ad un prezzo di 1.189€

iPhone 12 da 256GB ad un prezzo di 1.309€

iPhone 12 da 512GB ad un prezzo di 1.539€

Vendita dal 23 Ottobre

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 da 128GB ad un prezzo di 1.289€

iPhone 12 da 256GB ad un prezzo di 1.409€

iPhone 12 da 512GB ad un prezzo di 1.639€

Preordini dal 6 novembre – Vendita dal 13 novembre